В ГАИ рассказали, когда и какой штраф грозит белорусам за езду на велосипеде зимой

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Опубликовано: 25.11.2022 09:07 , Обновлено: 16.05.2023

В Госавтоинспекции напомнили белорусам, при каких погодных условиях зимой им нельзя ездить на велосипеде по дороге и рассказали, какой штраф грозит в случае нарушения.

Согласно Правилам дорожного движения белорусским велосипедистам запрещено ехать по проезжей части дороги и обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы. Это прописано в п. 153.4. главы 20 ПДД.

При этом при таких же условиях можно ездить по велодорожкам или тротуарам (но не мешая пешеходам).

За нарушение велосипедисту грозит штраф от 1 до 3 базовых величин (сейчас 32-96 рублей), рассказали в ГАИ.

Кстати, если снегопад застал вас в пути, необходимо спешиться и вести велосипед рядом с собой.

Ранее Телеграф писал, что в Госпогранкомитете 21 ноября опубликовали полезную информацию, как белорусам пересекать границу на велосипеде зимой. И подчеркнули, что сделать это можно далеко не всегда.

В ГПК объяснили, как зимой пересечь границу Беларуси на велосипеде