Telegraf.news
ru

В ГАИ рассказали, когда и какой штраф грозит белорусам за езду на велосипеде зимой

Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

В Госавтоинспекции напомнили белорусам, при каких погодных условиях зимой им нельзя ездить на велосипеде по дороге и рассказали, какой штраф грозит в случае нарушения.

Согласно Правилам дорожного движения белорусским велосипедистам запрещено ехать  по проезжей части дороги и обочине в условиях снегопада и (или) гололедицы. Это прописано в п. 153.4. главы 20 ПДД.

При этом при таких же условиях можно ездить по велодорожкам или тротуарам (но не мешая пешеходам).

За нарушение велосипедисту грозит штраф от 1 до 3 базовых величин (сейчас 32-96 рублей), рассказали в ГАИ.

Кстати, если снегопад застал вас в пути, необходимо спешиться и вести велосипед  рядом с собой.

Ранее Телеграф писал, что в Госпогранкомитете 21 ноября опубликовали полезную информацию, как белорусам пересекать границу на велосипеде зимой. И подчеркнули, что сделать это можно далеко не всегда.

В ГПК объяснили, как зимой пересечь границу Беларуси на велосипеде

Темы: