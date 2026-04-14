В Беларуси началось увольнение срочников в запас

📷 Фото

Опубликовано: 14.04.2026 10:56 , Обновлено: 14.04.2026

Министерство обороны Беларуси 14 апреля сообщило о том, что в Вооруженных Силах страны официально стартовало увольнение военнослужащих срочной службы в запас.

Торжественные мероприятия для отслуживших положенный срок военных уже провели, в частности, в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде и 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. В оборонном ведомстве поделились кадрами с торжественных церемоний награждения наиболее отличившихся военнослужащих.

























Кстати, на смену уволенным в запас срочникам уже набирают новобранцев. По плану военный комиссариатов, отправка всех обязанных пройти срочную службу в рамках весеннего призыва продлится до 6 мая.

Военные назвали дату начала отправки срочников в армию Беларуси весной 2026 года

А ранее в Генеральной прокуратуре Беларуси выступили с разъяснениями, когда уклонисты от обязательной срочной службы могут избежать уголовного наказания. Это стало возможным после изменений в Уголовном кодексе РБ (Республика Беларусь), вступивших в силу с февраля 2025 года.

Вместо тюрьмы — армия. В Генпрокуратуре разъяснили белорусам изменения в УК РБ