Военные назвали дату начала отправки срочников в армию Беларуси весной 2026 года

Опубликовано: 18.03.2026 14:53 , Обновлено: 18.03.2026

Минский военный комиссариат сообщил, что весной 2026 года отправка всех обязанных пройти срочную службу начнется 23 апреля. Продлится весь процесс до 6 мая.

“В военных комиссариатах в эти дни организовано оповещение призывников по месту их жительства, учебы или работы, а также медицинское освидетельствование”, - [link href=“https://minsknews.by/v-minske-prohodyat-meropriyatiya-prizyva-skolko-molodyh-lyudej-otpravitsya-vesnoj-v-vojska/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] передает [/link] слова начальника по идеологической работе и социальной защите военного комиссариата Минска Александра Клыбика госагентство “Минск-Новости”.

При этом уже с 17 марта по 18 апреля представители воинских частей приступили к изучению личных дел призывников, чтобы определиться, в какие части их отправить.

Кстати, ранее официальный Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) ответил на вопрос, волнующий многих белорусских призывников и их родителей: может ли работа в спасательной службе стать альтернативой срочной военной службе. Ответ оказался одновременно и обнадеживающим, и содержащим важные оговорки.

В МЧС рассказали белорусам способ не идти на срочную военную службу. Но есть нюанс