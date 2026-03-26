Вместо тюрьмы — армия. В Генпрокуратуре разъяснили белорусам изменения в УК РБ

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Опубликовано: 26.03.2026 10:51 , Обновлено: 26.03.2026

В Генеральной прокуратуре Беларуси выступили с разъяснениями, когда уклонисты от обязательной срочной службы могут избежать уголовного наказания. Это стало возможным после изменений в Уголовном кодексе РБ (Республика Беларусь), вступивших в силу с февраля 2025 года.

В надзорном ведомстве пояснили, что новые законы создают механизм «альтернативы». Фактически, государство предлагает молодым людям, скрывающимся от призыва (в том числе за границей), сделку: вместо тюрьмы — служба в армии.

Все дело в том, что в Уголовный кодекс (глава 36) добавлено примечание, которое позволяет прекратить уголовное преследование по ст. 435 УК (Уголовный кодекс) (уклонение от призыва).

Но для этого обвиняемый должен добровольно заявить о готовности встать на учет, пройти призывные мероприятия или явиться на сборы. В таком случае уголовное дело будет прекращено, и молодой человек отправится в армию вместо колонии.

Также новый закон предусматривает новый подход к содержанию под стражей (СИЗО) для этой категории граждан. Теперь, если обвиняемый заявляет о желании служить, прокурор может заменить заключение под стражу на более мягкую меру (например, залог или подписку о невыезде). Впрочем, стоит помнить, что такое решение остаётся на усмотрение прокурора. Пребывание в СИЗО все равно возможно.

В ведомстве в качестве примера привели случай молодого человека, который уехал из Беларуси в 2020 году, затем он не возвращался, опасаясь уголовного преследования за неявку в военкомат. Однако, по словам представителей Генпрокуратуры, парень, живший за границей 5 лет, вернулся, внес залог и ушел служить в армию, избежав судимости.

Таким образом, Генпрокуратура предложила белорусам, скрывающимся от военной срочной службы, классическую форму «деятельного раскаяния». Государство получает солдата, а гражданин — чистую биографию без судимости и возможность вернуться домой. Но это если все пройдет гладко.