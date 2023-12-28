Как быстро размягчить масло? Эти 3 трюка займут всего несколько минут

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Опубликовано: 28.12.2023 14:02 , Обновлено: 14.11.2024

В пылу новогодних приготовлений может случиться так, что вам для чего-то понадобится мягкое сливочное масло, а брусок все еще лежит в холодильнике и твердый как глыба льда. Не стоит расстраиваться. Существуют приемы, которые позволят быстрее размягчить продукт.

На эти способы вы не потратите на них ни копейки, а результат получите в считанные мгновения.

Используйте терку

Первый простой трюк — натереть замерзшее масло на терке. Используйте крупные отверстия, чтобы его измельчить. Дело в том, что при комнатной температуре маленькие кусочки размягчатся гораздо быстрее.

Раскатайте масло

Положите брусок между двумя листами бумаги для выпечки и раскатайте его в тонкий лист. В таком виде оно размягчится гораздо быстрее.

Микроволновая печь

Положите масло на тарелку и поставьте в микроволновку. Нагревайте недолго и время от времени переворачивайте кубик на другую сторону. Так оно размягчится, а не растает по всей поверхности.

Что еще сделать, чтобы сливочное масло быстро стало мягким?

Помимо трех уже приведенных трюков для размягчения сливочного масла, есть и другие способы добиться этого эффекта за гораздо меньшее время.

Например, можно положить масло на некоторое время на горячую батарею. Еще один способ - приготовить водяную баню (поставить миску с маслом на кастрюлю с горячей водой) или нарезать кубики горячим ножом.

Однако при этом следует соблюдать осторожность. Некоторые также рекомендуют просто хранить масло в масленке, а не в холодильнике. Однако в этом случае следует помнить, что при комнатной температуре продукт испортится гораздо быстрее.

Кстати, ранее Телеграф писал, как легко намазать очень твердое масло на хлеб с помощью неожиданного кухонного инструмента.

Как легко намазать очень твердое масло на хлеб? Поможет неожиданный инструмент