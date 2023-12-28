Как быстро размягчить масло? Эти 3 трюка займут всего несколько минут
В пылу новогодних приготовлений может случиться так, что вам для чего-то понадобится мягкое сливочное масло, а брусок все еще лежит в холодильнике и твердый как глыба льда. Не стоит расстраиваться. Существуют приемы, которые позволят быстрее размягчить продукт.
На эти способы вы не потратите на них ни копейки, а результат получите в считанные мгновения.
Используйте терку
Первый простой трюк — натереть замерзшее масло на терке. Используйте крупные отверстия, чтобы его измельчить. Дело в том, что при комнатной температуре маленькие кусочки размягчатся гораздо быстрее.
Раскатайте масло
Положите брусок между двумя листами бумаги для выпечки и раскатайте его в тонкий лист. В таком виде оно размягчится гораздо быстрее.
Микроволновая печь
Положите масло на тарелку и поставьте в микроволновку. Нагревайте недолго и время от времени переворачивайте кубик на другую сторону. Так оно размягчится, а не растает по всей поверхности.
Что еще сделать, чтобы сливочное масло быстро стало мягким?
Помимо трех уже приведенных трюков для размягчения сливочного масла, есть и другие способы добиться этого эффекта за гораздо меньшее время.
Например, можно положить масло на некоторое время на горячую батарею. Еще один способ - приготовить водяную баню (поставить миску с маслом на кастрюлю с горячей водой) или нарезать кубики горячим ножом.
Однако при этом следует соблюдать осторожность. Некоторые также рекомендуют просто хранить масло в масленке, а не в холодильнике. Однако в этом случае следует помнить, что при комнатной температуре продукт испортится гораздо быстрее.
Кстати, ранее Телеграф писал, как легко намазать очень твердое масло на хлеб с помощью неожиданного кухонного инструмента.
Как легко намазать очень твердое масло на хлеб? Поможет неожиданный инструмент