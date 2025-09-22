Последний "летний день"? Синоптики объявили о похолодании до -3°C и приходе в Беларусь полярного фронта

Опубликовано: 22.09.2025 11:38 , Обновлено: 22.09.2025

В метеорологическом ТГ-канале "Метеовайб" сообщили, что в понедельник, 22 сентября, в Беларуси наступил "последний летний день". А дальше жителям страны нужно приготовиться к похолоданию из-за прихода полярного фронта.

Он принесет воздушную массу с умеренных широт. “Заметно похолодает, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможны грозы. Ветер сменится на западный, северо-западный, умеренный”, - пояснили эксперты канала.

По данным другого ТГ-канала Nadvorie, до 24 сентября очаг арктического холода в нашем регионе пройдет мимо Беларуси, но “похолодает прилично”.

Согласно данным Белгидромета, 23 сентября , во вторник, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью температура будет колебаться от +8°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку Республики, днем же воздух охладится до +11..+17°С, и только на юго-востоке Беларуси ещё будет тепло: +18..+24°С.

А вот в среду, 24 сентября , станет холоднее. Однако днём могут ещё пройти грозы. Ночью следует готовиться к классическим осенним “каля нуля” +2..+8°С, но на юго-востоке Беларуси до +10°С. А вот днём воздух прогреется лишь до +10..+16°С.

25 сентября , в четверг, белорусам спрогнозировали уже настоящие заморозки из-за холодного антициклона, центр которого сместится с юга Швеции на Балтийское море.

Ночью температура опустится до +1..+6°С, но местами могут быть заморозки 0..-3°С. днем не стоит надеяться на выше, чем +10..+16°С.

В МЧС даже предупредили об оранжевом уровне опасности из-за заморозков.