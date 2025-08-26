"Какую зиму ждать?" - Белорусы начали в августе включать отопление

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Опубликовано: 26.08.2025 11:10 , Обновлено: 26.08.2025

Резкое похолодание в конце августа до температур, характерных для климатической осени, заставило белорусов начать включать отопление в частных домах, а тех, кто живёт в многоквартирных домах с общим центральным отоплением - достать вязанные носки, тёплые пледы и расчехлить обогреватели. Узнали, сколько продлится внезапная августовская осень, какой прогноз дают синоптики на сентябрь-ноябрь 2025 года и когда белорусам ждать повсеместного включения отопления в домах.

Почему в августе стало холодно, как в сентябре?

На этой неделе в Беларуси установилась практически сентябрьская погода: дожди зарядили во многих регионах, а солнце если и показывается из-за свинцовых облаков на короткое время, то практически не даёт привычного тепла. К примеру, в воскресенье, 24 августа, дневные максимумы по стране не дотянули даже до +20°С, а среднесуточная температура в столице, по данным pogodaiklimat.ru, и вовсе составила всего +12,1°С. Как отметили авторы Telegram-канала “Метеовайб”, это ниже климатической нормы на 5,2 пунктов и соответствует норме 18 сентября.

Более того, на полесских торфяниках уже зарегистрировали первые локальные августовские заморозки на почве: на метеостанции Полесская температура на высоте 2 см опустилась до 0°С в ночь на 24августа.

Причиной резкого похолодания, начавшегося на выходных, синоптики назвали циклон, в тыловой части которого оказалась территория нашей страны. В результате Республику накрыло прохладным воздухом со Скандинавии.

“Отопительный сезон в этом году почти и не заканчивался”

В результате такого похолодания многие белорусы начали включать в своих домах отопление. В данном случае повезло тем, кто не зависит в этом вопросе от служб ЖКХ: владельцы частных домов смогли затопить печки или включить свои газовые котлы. Одна из счастливых обладательниц такого “предмета цивилизации” поделилась в TikTok видео, на котором она дала старт отопительному сезону - 2025 в конце августа. По словам девушки, это рекордно раннее начало.

Судя по комментариям, она далеко не единственная, кто решил запустить отопление, не дожидаясь календарной осени.

“А я думал, что я только один запустил отопление”, - написал один мужчина.

“И у меня такой “Аристон” уже 4 дня как работает!” - поделился другой.

“У меня отопительный сезон в этом году почти и не заканчивался - до середины июля на ночь включала. Сейчас с пятницы уже включила на постоянку, лето просто супер”, - рассказала ещё одна зрительница.

Тем же, кто живёт в многоквартирных домах и не может по щелчку тумблера на газовом котле пустить тепло по трубам, оставалось лишь оставлять завистливые комментарии.

“А нам в квартирах мёрзнуть до ноября”, - печально заметила одна из зрительниц.

Впрочем, другие зрители предложили выход - включить обогреватель, что, судя по комментариям, многие уже также поспешили сделать.

Придётся ждать до ноября?

На самом деле, ждать ноября для подачи отопления в многоквартирные дома вовсе не обязательно. В Беларуси этот процесс не привязан строго к календарным срокам, а зависит лишь от самих погодных условий.

Так, согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трех суток .

В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8° С в течение всё тех же трех суток.

Августовская осень не задержится?

Впрочем, авторы тематических каналов о погоде заверяют, что внезапная августовская осень не задержится надолго и уже на днях “начнётся движ” - от Арктики к тропикам.

Так, ещё в ночь на четверг, 28 августа, авторы канала “Метеовайб” спрогнозировали заморозки на почве до 0..-1°С на востоке Беларуси под влиянием арктического воздуха, а уже днём - резкое потепление под влиянием южных потоков со Средиземноморья и севера Африки. Тропический воздух, по прогнозам специалистов, начнет распространяться уже во 2-ой половине и к вечеру в Бресте потеплеет до +28°С.

“Ну а с пятницы мы вновь погружаемся в полноценное лето. Днём +25..+31°С, лишь по северу Витебщины +19..+24°С. В субботу +26..+32°С. В воскресенье холодный фронт местами принесет грозовые ливни, но похолодает не сильно. Днём +22..+27°С, по юго-востоку до +31°С”, - дали свой прогноз дол конца недели специалисты.

Какой будет осень-2025?

По предварительным прогнозам модели ECMWF, погода в начале сентября белорусов также порадует летним теплом. По данным “Метеовайба”, 1-ая половина сентября прогнозируется теплее нормы.

В свою очередь специалисты портала Severe Weather в своём предварительном долгосрочном прогнозе отметили, что большей части центральной и северной части европейского континента этой осенью будет характерна более высокая, чем обычно, температура. Специалисты связали это с распространением более тёплой воздушной массы вместе с аномалией высокого давления.

По осадкам эксперты пообещали более сухую осень юго-западным и юго-восточным районам Европы, и, наоборот, дожди больше обычного в центральных районах из-за области низкого давления и полярного струйного течения, расположенного севернее.

Кроме того, эксперты спрогнозировали меньшую вероятность ранних ноябрьских снегопадов. По их расчётам, в Европе в целом в ноябре выпадает меньше снега, чем обычно, из-за преобладания зоны высокого давления. Впрочем, меньшее количество снега не означает его полного отсутствия, а лишь то, что количество снегопадов или само количество снега будет ниже климатической нормы.

[inf]Заметим, что долгосрочные прогнозы синоптиков не отличаются высокой точностью и носят лишь вероятностный характер. Достаточно точными считаются лишь краткосрочные прогнозы - не более чем на 3 дня.[/inf]

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