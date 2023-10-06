В Беларуси начали включать отопление. Где?

Опубликовано: 06.10.2023 21:34 , Обновлено: 06.10.2023

В Минской области объявили о старте отопительного сезона. В ГО "ЖКХ Минской области" уточнили, что пока речь идёт не о жилом фонде.

Сначала горячая вода пойдет в батареи в школах, детских садах, больницах. Для этого Минский облисполком принял специальное решение, которое вступило в силу 6 октября.

А вот в жилых домах тепло подадут только после того, как в течение трёх дней среднесуточная температура не будет превышать +8°C градусов, передает БелТА. И это необычно! Ещё на днях в ЖКХ говорили, что таких дней должно быть пять. С чем связано такое “ускорение” в Миноблисполкоме не уточнили.

А вот в Витебске, который куда севернее Минска, решили включать отопление только с 9 октября. Такое решение принял Витебский горисполком. И снова речь идёт о соцобъектах.

[info_b]Согласно нормативным актам, отопление в домах белорусов начинают включать тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +8℃ и держится на этом уровне в течение пяти дней. В детских садах, школах, поликлиниках, больницах и других социально значимых объектах отопление включают чуть раньше — когда температура опускается до +10℃.

Помните, что речь идёт о средней температуре. Значит в прогнозах надо смотреть не ту, что днём (она всегда выше), а среднюю между ночной и дневной.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что цены на услуги ЖКХ грядущей зимой для белорусов вырастут, по сравнению с прошлым годом, примерно на 9-10%.

Насколько подорожают услуги ЖКХ для белорусов зимой 2023/2024? Замминистра назвал цены

А в республиканском унитарном предприятии “Минскэнерго” рассказали о самых ранних и самых поздних датах начала отопительного сезона за последние пять лет. Оказалось, что в эти годы центральное отопление в столице начинали включать в октябре только один раз — в 2020 году, и в этом году есть шансы установить новый рекорд пятилетки.

«Побъём рекорд в этом году?» — Энергетики Минска рассказали, когда обычно включают отопление