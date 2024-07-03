В Беларуси начали празднование Дня Независимости. Что заметили на парадах?

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Опубликовано: 03.07.2024 10:58 , Обновлено: 03.07.2024

В среду, 3 июля, по всей Беларуси организовали торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости. Торжественные возложения венков и цветов к военным мемориалам, митинги и праздничные шествия, а также вечерние салюты запланированы во всех областных центрах и крупных городах Беларуси. Центральным событие праздничного дня традиционно стал парад военной техники в столице у стелы "Минск - Город-герой".

Парад в Минске по традиции принимал лично президент Александр Лукашенко. В своей приветственной речи он отметил, что в сегодняшнем параде рядом с белорусскими военнослужащими пройдут их коллеги из Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Он подчеркнул, что все они “по земле и по небу” “пройдут во имя мира дорогой гордости за истинных наследников героев Великой Отечественной, тех, кто надевает военный мундир в столь опасное время”.

Как сообщили в Администрации президента, в параде принимает участие менее 5% от численности Вооруженных Сил Беларуси, пока остальные - “находятся на боевом посту”.

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Фото: Администрация президента РБ

На параде также были замечены БПЛА, которые диктор назвал белорусской разработкой под названием “Кочевник”. Однако на самих беспилотниках также была надпись “Герань”. Такие БПЛА Россия получала от Ирана и изначально они назывались “Шахед”.

На некоторых “Искандерах”, участвовавших в параде в Минске на День Независимости были нанесены знаки радиационной опасности.

Лукашенко сравнил ЕС и США с гитлеровской Германией

Не преминул Лукашенко в своей речи затронуть вопросы внешней политики и войны в Украине, при этом проведя параллель между нынешними действиями стран ЕС и США и гитлеровской Германией.

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“В высоких кабинетах Вашингтона подсчитывают выгоды, продавая оружие и вгоняя в нищету украинский народ, двигаясь к основной цели. Она не меняется столетиями. Но инфоповоды совершенствуются”, - отметил он, пояснив, что если “в начале прошлого века славян обвинили в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями”, которые “почему-то должны принадлежать всему мировому сообществу”, то сейчас их упрекают в “якобы не той демократии”.

В то время, по словам Лукашенко, роль “учителя” брала на себя гитлеровская Германия, а сегодня “нас пытается “учить” весь Евросоюз во главе с США”.

“Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на Государственной границе Беларуси, за каждой террористической угрозой мирному населению. Знаем, потому что работаем на упреждение. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала Великой Отечественной войны. И у нас только один учитель - наша история. История победителей”, - заявил он.

Скриншот видео парада в Минске

Вместе с верховным главнокомандующим парад принимал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, командовал парадом его заместитель генерал-майор Андрей Жук.

Традиционно парад в Минске состоял из нескольких блоков:

прохождение войск пешими парадными расчетами,

демонстрация военной и прочей техники,

воздушный эшелон.

Кроме того, минчане и гости столицы смогли посмотреть плац-концерт роты почетного караула, парад гражданской техники и шествие рабочих коллективов и спортсменов, а в завершение - специальный концертный номер, посвященный 80-летию освобождения Беларуси.