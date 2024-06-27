В Минске решили закрыть несколько улиц 29 июня, 1 и 3 июля. Где будет не проехать?

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Опубликовано: 27.06.2024 16:03 , Обновлено: 27.06.2024

В Минской военной комендатуре рассказали об ограничении движения в столице в связи с репетициями парада, который посвящён 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Так, для общественного и личного транспорта решили перекрыть некоторые улицы 29 июня, а также 1 и 3 июля.

В связи с передвижением механизированной колонны техники 29 июня и 1 июля с 16:30 , а 3 июля с 2:30 по улице Основателей и улице Стариновская будет ограничено движение всех видов транспорта.

В ведомстве отметили, что “поэтапное полное ограничение” для любого вида транспорта также введут 29 июня и 1 июля с 17:50, а 3 июля с 3:50 по маршруту: улица Стариновская — проспект Независимости — проспект Машерова . Движение на этом участке решили ограничить на 1 час 30 минут.

То же самое произойдёт 29 июня и 1 июля с 21:50 по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Сапёров — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости.

Выдвижение техники, перевозящей личный состав пеших расчётов, будет осуществляться после выхода механизированной колонны 29 июня и 1 июля с 18:30 , а 3 июля с 04:30 по следующему маршруту: улица Рогачёвская — проспект Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — проспект Победителей — улица Сапёров — улица Тимирязева — проспект Машерова.

По окончании репетиций и парада убытие техники механизированной колонны будет проходить по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Сапёров — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — улица Основателей , а пеших расчётов — по маршруту: проспект Победителей — МКАД (внутреннее кольцо) — проспект Независимости — улица Рогачёвская.

Также в Минской военной комендатуре отметили, что парад на День Независимости начнётся в 09:00, а для прохода на трибуны минчанам и гостям столицы “необходимо прибывать заблаговременно”.

“Для обеспечения безопасности проход к местам начнётся 3 июля с 6:00 до 8:00”, — предупредили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве обороны Беларуси показали образцы военной техники, которую решили задействовать на параде в День Независимости. Ожидается, что в составе 29 парадных расчётов механизированной колонны пройдёт свыше 300 единиц колёсной и гусеничной техники. Первыми шествие должны открыть “символы Великой Отечественной войны” — танки Т-34, которые специально приедут из России.

«Богатыри», «Драконы» и «Тигры». В Минобороны показали военную технику, которая примет участие в параде 3 июля