В Минске парад 3 июля решили принимать на китайских лимузинах HongQi. Почему не на российских Aurus?
3 июля, как известно, в Минске запланировали провести парад ко Дню независимости. Кроме военной техники, зрители, судя по фото с репетиций парада, смогут увидеть пару эксклюзивных китайских кабриолетов FAW HongQi L5.
Эти авто китайские партнеры из КНР выпустили в феврале 2015 года и подарили белорусскому Министерству обороны. И машины регулярно участвуют в парадах.
Как отметил портал abw.by, раньше, начиная с 1980-х годов, парады в Минске принимали на легковых «Чайках» ГАЗ-14-05. Дизайн китайских HongQi выполнен в стиле ретро, а вот интерьер уже современный, с монитором управления вместо приборной панели.
Возможно, в будущем на парадах в Минске можно будет увидеть российские Aurus. Как сообщал в мае 2024 года на тот момент еще посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, белорусская сторона рассматривает приобретение таких авто для руководства страны.
“Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними [с заводом Aurus в Татарстане] об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин”, - говорил тогда Крутой.
Ранее Telegraf.news показывал, какая военная техника примет участие в параде 3 июля. Так, по плану, в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники.
«Богатыри», «Драконы» и «Тигры». В Минобороны показали военную технику, которая примет участие в параде 3 июля