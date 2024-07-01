В Минске парад 3 июля решили принимать на китайских лимузинах HongQi. Почему не на российских Aurus?

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Опубликовано: 01.07.2024 13:05 , Обновлено: 01.07.2024

3 июля, как известно, в Минске запланировали провести парад ко Дню независимости. Кроме военной техники, зрители, судя по фото с репетиций парада, смогут увидеть пару эксклюзивных китайских кабриолетов FAW HongQi L5.

Эти авто китайские партнеры из КНР выпустили в феврале 2015 года и подарили белорусскому Министерству обороны. И машины регулярно участвуют в парадах.

Как отметил портал abw.by, раньше, начиная с 1980-х годов, парады в Минске принимали на легковых «Чайках» ГАЗ-14-05. Дизайн китайских HongQi выполнен в стиле ретро, а вот интерьер уже современный, с монитором управления вместо приборной панели.

"ГАЗ-14 Чайка"

Возможно, в будущем на парадах в Минске можно будет увидеть российские Aurus. Как сообщал в мае 2024 года на тот момент еще посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, белорусская сторона рассматривает приобретение таких авто для руководства страны.

“Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними [с заводом Aurus в Татарстане] об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин”, - говорил тогда Крутой.

Ранее Telegraf.news показывал, какая военная техника примет участие в параде 3 июля. Так, по плану, в составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники.

«Богатыри», «Драконы» и «Тигры». В Минобороны показали военную технику, которая примет участие в параде 3 июля