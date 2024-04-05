В Беларуси начали отключать отопление ещё в одном регионе. Где именно?

Опубликовано: 05.04.2024 07:44 , Обновлено: 05.04.2024

В Брестском горисполкоме сообщили, что с сегодняшнего дня, 5 апреля, в областном центре начали отключать отопление. Регион в этом году стал третьим после Гомеля и Гродно. Об этом пишет информагентство "БелТА".

Местные власти отметили, что отключение отопления “будет производиться последовательно”. Первым делом станет прохладнее на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях. Затем батареи планируют отключить в театрах и учреждениях образования (кроме школьных и детских дошкольных учреждений), а также в домах брестчан.

На завершающем этапе прекратят подачу тепла в гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, социальные учреждения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения.

При этом местные коммунальные службы заверили, что при внезапном похолодании они снова сделают в домах теплее. “Если возникнет необходимость еще раз включиться на какой-то период времени, будем готовы к этому”, — подчеркнул генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев.

Ранее Telegraf.news писал, что до этого отопление начали отключать в Гродно и Гомеле. Такое решение принял Гродненский горисполком, а причиной стала тёплая погода на улице и её «дальнейший благоприятный прогноз».

[info_b]Напомним, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в +8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трёх суток. К примеру, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году — в начале мая.[/info_b]

В Витебске и Минске пока решений о завершении отопительного сезона не приняли. Ранее заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Мартинкевич заявил, что в столице пока не планируют отключать отопление “ни у одной из групп потребителей тепла”.

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