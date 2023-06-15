В Беларуси изменили перечень угодий, пригодных для рыболовного хозяйства. Что поменялось?
Правительство Беларуси внесло корректировки в список рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства. Такое решение прописано в постановлении Министерства сельского хозяйства.
Теперь документ предусматривает приведение включенных в список рыболовных угодий в соответствие с их фактическими площадями, расположением, классом и целевой направленностью использования. Информация об этом появилась на Национальном правовом интернет-портале.
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Сообщается, что постановление подготовили по просьбе местных властей, как распорядителей природных ресурсов этих территорий.
Изменения вступили в силу с 15 июня. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.
Ранее Телеграф писал, можно ли белорусам ездить на рыбалку через лес в период запретов:
Можно ли белорусам ездить на рыбалку через лес в период запретов? Объяснили в Минлесхозе