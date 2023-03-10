На Гомельщине запретили продавать пиво весь год, но не везде. Где можно будет купить?

Опубликовано: 10.03.2023 09:38 , Обновлено: 10.03.2023

Власти Гомельской области первыми среди белорусских регионов ввели постоянные ограничения на продажу пива и других слабоалкогольных напитков. Соответствующее решение, принятое Гомельским облисполкомом 13 февраля 2023 года, появилось на Национальном интернет-портале.

Решение областной администрации касается пива и прочих слабоалкогольных напитков, объемная доля этилового спирта в которых не превышает 7 процентов. Теперь ограничения на продажу этих напитков в регионе будут вводить не на определенный краткосрочный период, как это делалось ранее, они будут действовать круглый год.

Так, теперь на Гомельщине повсеместно запрещена круглосуточная продажа пива, а во время массовых мероприятий пиво можно будет купить не позднее чем за два часа до начала мероприятия. Впрочем, предусмотрены и некоторые исключения.

Согласно постановлению гомельской областной администрации, теперь продажа пива и слабоалкогольных напитков запрещена:

в торговых объектах, расположенных в местах проведения массовых мероприятий и в радиусе 500 метров от этих мест за два часа до начала и во время проведения указанных мероприятий;

круглосуточно в нестационарных и передвижных торговых объектах, за исключением павильонов и автомагазинов, обслуживающих жителей в сельской местности;

в торговых объектах в периоды проведения мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования с 08:00 дня проведения указанных мероприятий до 08:00 следующего дня.

Как ранее сообщал Телеграф, с 22 января 2023 года Совет министров Беларуси запретил магазинам выкладывать алкоголь на кассах и на прилегающих полках (торговом оборудовании).