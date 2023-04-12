Десятки районов Беларуси объявили "Дни трезвости". Когда не будут продавать алкоголь?
Во многих районах Беларуси местные власти решили, когда в 2023 году пройдут «Дни трезвости», в которые запрещено продавать алкоголь (за некоторым исключением). И они приурочены не только к началу и окончанию учебного года школьников.
Отметим, что исполкомы имеют право принимать решения об ограничении времени продажи алкогольных напитков в дни проведения на этой территории выпускных вечеров в школах, а также мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Это прописано в п. 5 ст. 11 Закона от 27.08 2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
К слову, водимые ограничения, как правило, не распространяются на продажу алкогольных напитков:
- розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадеб (в некоторых районах – и юбилейных торжеств);
- объектами общественного питания в розлив.
Однако по каждому региону подробности можно посмотреть отдельно.
[info_b]Отметим, что местные исполкомы продолжают принимать решения о «Днях трезвости», поэтому в данном материале список может быть неполный.[/info_b]
Белыничский район
Местные власти ограничат продажу алкогольных напитков с 00:00 по 24:00:
- 31 мая;
- 1 сентября;
- 10 июня.
Бобруйск
Бобруйский городской исполнительный комитет поручил провести «Дни трезвости» в городе (с 00:00 до 24:00) в следующие даты:
- 12 мая;
- 11 августа;
- 10 ноября.
Глусский район
Алкоголь в магазинах белорусам не будут продавать с 00:00 до 24:00:
- 25 мая;
- 31 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября.
Дрибинский район
Провести в Дрибинском районе акцию «День трезвости» должны (с 00:00 по 24:00):
- 25 мая;
- 31 мая;
- 1 сентября;
- 29 ноября.
Кировский район
В Кировском районе пообещали ограничить продажу алкогольных напитков (с 00:00 по 24:00) в следующие дни:
- 15 мая;
- 1 июня;
- 10 июня;
- 1 сентября;
- 14 октября;
- 21 октября.
Климовичский район
Климовчиский райисполком постановил ограничить продажу алкоголя с 00:00 по 24:00:
- 25 мая;
- 31 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября.
Кличевский район
Решение властей Кличевского района ограничить продажу алкоголя с 00:00 по 24:00:
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября.
Краснопольский район
Акцию «Дни трезвости» в Краснопольском районе должны провести (с 00:00 по 24:00):
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября;
- 13 ноября.
Круглянский район
Ограничить на территории Круглянского района продажу алкогольных напитков решили с 00:00 по 24:00:
- 1 сентября;
- 10 июня.
Миорский район
Ограничить на территории Миорского района продажу алкогольных напитков (с 00:00 по 24:00) постановили:
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября;
- 3 октября.
Осиповичский район
В Осиповичском районе назначили следующие Дни трезвости (с 00:00 до 24.00) на:
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября;
- 10 ноября.
Пружанский район
На Национальном правовом интернет-портале зарегистрировали Решение Пружанского районного исполнительного комитета от 27 марта 2023 г. № 586 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков».
Однако на момент написания новости текста документа еще нет. Он появится по ссылке.
Славгородский район
Власти Славгородского района ограничат продажу алкоголя (с 00:00 до 24.00) в следующие дни:
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября.
Хотимский район
Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2023 г. № 7-21 «Об ограничении на территории Хотимского района времени продажи алкогольных напитков» зарегистрировали на Национальном правовом интернет-портале.
Но текста документа на момент написания материала нет, поэтому даты неизвестны. Он должен появится по ссылке.
Шумилинский район
В Шумилинском районе продажу алкогольных решили ограничить с 00:00 до 24.00:
- 25 мая;
- 10 июня;
- 1 сентября.