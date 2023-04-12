Десятки районов Беларуси объявили "Дни трезвости". Когда не будут продавать алкоголь?

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Опубликовано: 12.04.2023 10:10 , Обновлено: 12.04.2023

Во многих районах Беларуси местные власти решили, когда в 2023 году пройдут «Дни трезвости», в которые запрещено продавать алкоголь (за некоторым исключением). И они приурочены не только к началу и окончанию учебного года школьников.

Отметим, что исполкомы имеют право принимать решения об ограничении времени продажи алкогольных напитков в дни проведения на этой территории выпускных вечеров в школах, а также мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма. Это прописано в п. 5 ст. 11 Закона от 27.08 2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

К слову, водимые ограничения, как правило, не распространяются на продажу алкогольных напитков:

розничными торговыми объектами для проведения ритуальных обрядов и свадеб (в некоторых районах – и юбилейных торжеств);

объектами общественного питания в розлив.

Однако по каждому региону подробности можно посмотреть отдельно.

[info_b]Отметим, что местные исполкомы продолжают принимать решения о «Днях трезвости», поэтому в данном материале список может быть неполный.[/info_b]

Белыничский район

Местные власти ограничат продажу алкогольных напитков с 00:00 по 24:00:

31 мая;

1 сентября;

10 июня.

Бобруйск

Бобруйский городской исполнительный комитет поручил провести «Дни трезвости» в городе (с 00:00 до 24:00) в следующие даты:

12 мая;

11 августа;

10 ноября.

Глусский район

Алкоголь в магазинах белорусам не будут продавать с 00:00 до 24:00:

25 мая;

31 мая;

10 июня;

1 сентября.

Дрибинский район

Провести в Дрибинском районе акцию «День трезвости» должны (с 00:00 по 24:00):

25 мая;

31 мая;

1 сентября;

29 ноября.

Кировский район

В Кировском районе пообещали ограничить продажу алкогольных напитков (с 00:00 по 24:00) в следующие дни:

15 мая;

1 июня;

10 июня;

1 сентября;

14 октября;

21 октября.

Климовичский район

Климовчиский райисполком постановил ограничить продажу алкоголя с 00:00 по 24:00:

25 мая;

31 мая;

10 июня;

1 сентября.

Кличевский район

Решение властей Кличевского района ограничить продажу алкоголя с 00:00 по 24:00:

25 мая;

10 июня;

1 сентября.

Краснопольский район

Акцию «Дни трезвости» в Краснопольском районе должны провести (с 00:00 по 24:00):

25 мая;

10 июня;

1 сентября;

13 ноября.

Круглянский район

Ограничить на территории Круглянского района продажу алкогольных напитков решили с 00:00 по 24:00:

1 сентября;

10 июня.

Миорский район

Ограничить на территории Миорского района продажу алкогольных напитков (с 00:00 по 24:00) постановили:

25 мая;

10 июня;

1 сентября;

3 октября.

Осиповичский район

В Осиповичском районе назначили следующие Дни трезвости (с 00:00 до 24.00) на:

25 мая;

10 июня;

1 сентября;

10 ноября.

Пружанский район

На Национальном правовом интернет-портале зарегистрировали Решение Пружанского районного исполнительного комитета от 27 марта 2023 г. № 586 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков».

Однако на момент написания новости текста документа еще нет. Он появится по ссылке.

Славгородский район

Власти Славгородского района ограничат продажу алкоголя (с 00:00 до 24.00) в следующие дни:

25 мая;

10 июня;

1 сентября.

Хотимский район

Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 7 апреля 2023 г. № 7-21 «Об ограничении на территории Хотимского района времени продажи алкогольных напитков» зарегистрировали на Национальном правовом интернет-портале.

Но текста документа на момент написания материала нет, поэтому даты неизвестны. Он должен появится по ссылке.

Шумилинский район

В Шумилинском районе продажу алкогольных решили ограничить с 00:00 до 24.00: