В Беларусь пришло тепло с Атлантики. Как долго продержится +14°С и где в выходные мокрый снег?

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Опубликовано: 16.10.2025 13:10 , Обновлено: 16.10.2025

С сегодняшнего дня на территорию Беларуси начал поступать более теплый воздух из Атлантики, что гарантирует белорусам как минимум несколько дней без ночных заморозков. Впрочем, солнечной погоды синоптики белорусам не обещают: в прогнозах дожди, а к выходным кое-где - мокрый снег.

Влажная воздушная масса, поступающая в Беларусь из Атлантики, по прогнозам тематического Telegram-канала @nadvorie, будет определять погоду в стране как минимум ближайшие пару дней: арктический воздух постепенно будет оттесняться на восток. Но, увы, из-за довольно плотного облачного покрова существенного потепления не произойдёт - до конца рабочей недели сохранится пасмурная погода, местами с небольшими дождями.

По прогнозам Белгидромета, в ближайшие дна дня опасаться ночных заморозков не стоит, а дневные максимумы, несмотря на пасмурную погоду, также будут довольно комфортными:

в пятницу, 17 ноября, ночью +3..+9°С, максимальная днем +8..+14°С,

в субботу, 18 ноября, ночью +1..+8°С, максимальная днем +4..+11°С, по юго-востоку до +13°С.

Как пояснили специалисты канала @nadvorie, ближе к выходным к территории Беларуси с востока подойдут фронты небольшого и неактивного циклона, медленно смещающегося из стран Балтии. Как следствие, в ночь на субботу дождливый фронт охватит всю территорию страны и на выходные специалисты спрогнозировали обложные дожди на весь день.

Для Гродненской области на субботу и вовсе уже объявили жёлтый уровень опасности из-за потенциально опасных ливней.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 18.10.2025

Судя по оперативным данным Белгидромета, среднесуточная температура в выходные начнёт постепенно опускаться. На воскресенье, 19 октября, официальные синоптики спрогнозировали дневные максимумы не выше +3..+9°С. отдельным районам страны - мокрый снег, в других - сильные дожди с порывистым ветром. При средней минимальной ночной температуре по стране в +1..+7°С, в отдельных районах при прояснениях возможны заморозки до 0..-2°С.

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