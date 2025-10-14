Какой будет зима-2025/26? Метеорологи предупредили о рекордно низкой интенсивности полярного вихря

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Опубликовано: 14.10.2025 14:55 , Обновлено: 14.10.2025

Западные метеорологи констатировали первые признаки формирования полярного вихря над Северным полюсом. Эта гигантская атмосферная структура во многом определяет то, насколько холодной и снежной будет грядущая зима, в том числе, в европейском регионе. В этом году интенсивность полярного вихря оказалась рекордно низкой. Вот как это может отразиться на зиме-2025/26.

Почему метеорологи следят за полярным вихрем?

Эксперты специализированного портала о климате и погоде Severe Weather Europe скорректировали свой прогноз относительно будущей зимы. Оказалось, что в этом году полярный вихрь формируется гораздо слабее обычного, поэтому специалисты предупредили: условия зимы 2025/26 будут отличаться от того, к чему мы привыкли за последние несколько лет.

[inf] Полярный вихрь – это обширная область низкого давления, расположенная в полярных областях стратосферы (слое высотой 10–50 км над поверхностью Земли). Он формируется в холодное время года и достигает пика активности зимой. Чем сильнее вихрь, тем выше риск того, что холодный воздух не выйдет за пределы крайнего севера, а в средних широтах установится исключительно мягкая погода.[/inf]

Именно так было, в частности, в сезоне 2019/20, когда зима выдалась одной из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. А вот когда вихрь закручивается слабо или вовсе распадается, это, наоборот, способствует перемещению холодного приполярного воздуха на юг, вглубь европейского континента, и усилению морозов.

Какой будет зима-2025/26?

Проанализировав особенности формирования полярного вихря в этом году, учёные отметили, что в начале октября он оставался на необычайно слабом уровне, а в какой-то момент и вовсе опустился до рекордно низких показателей интенсивности для данного времени года.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ECMWF, полярный вихрь будет оставаться очень слабым как минимум ещё месяц. Только в ноябре толстая синяя линия на графике вихря приблизится к красной, то есть вихрь приблизится к среднему значению.

“Это хорошая отправная точка, которая указывает на потенциальные проблемы с полярным вихрем в будущем и увеличивает вероятность его последующего разрушения, что приведёт к более холодному состоянию атмосферы у поверхности”, - пояснили вырисовывающуюся картину грядущего холодного сезона специалисты.

По их предварительным прогнозам, велика вероятность того, что зима в 2025/2026 году для европейского региона выдастся куда более холодной, чем предыдущие несколько лет.

На это же указывают и данные Североамериканской многомодельной системы сезонного прогнозирования NMME. В её расчётах появилась аномалия температуры океана осенью 2025 года и зимой 2026 года. На модели хорошо виден резкий контраст между холодным явлением Ла-Нинья в тропиках и гораздо более тёплой северной частью Тихого океана.

“Это уникальное сочетание, которое нечасто встречалось в прошлом”, - отметили аналитики Severe Weather Europe.

По их расчётам, такие условия могут способствовать формированию кроссполярного потока, переносящего воздух из-за полярного круга. По мнению специалистов, всё это будет способствовать тому, что в Европе сильные снегопады можно будет ожидать лишь в горных районах, а также в северных странах, а также в Великобритании и Ирландии.

В целом же сезонные прогнозы западных метеорологов весьма однозначны: они указывают на очень слабый полярный вихрь, особенно в декабре. Его структура может временно усилиться лишь в январе, приблизившись к нормальным значениям. Между тем, к концу зимы ожидается, что полярный вихрь снова станет слабее обычного. Это может значительно увеличить вероятность более холодной и снежной погоды в ближайшие месяцы в Северном полушарии.

[inf]Впрочем, специалисты предупреждают, что их прогнозы - предварительны и носят лишь вероятностный характер. Достаточной точносью обладают лишь краткосрочные прогнозы на ближайшие пару дней.[/inf]