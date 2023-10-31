В Беларусь пришло аномальное тепло из тропиков. Где ждать рекордов, а кому готовиться к заморозкам и туманам?

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Опубликовано: 31.10.2023 12:52 , Обновлено: 02.03.2024

Понедельник, 30 октября, в Беларуси выдался аномально тёплым - столбики термометров чуть-чуть не дотянули до +20°С (максимальные показатели зафиксировали в Лельчицах +19,7°С). Причиной стала тропическая воздушная масса, не очень характерная для конца октября. Посмотрели, где в ближайшие дни можно ждать новых температурных рекордов, а какие белорусские регионы накроют густые туманы и ночные заморозки.

Так, 30 октября в Минске был побит температурный рекорд 127-летней давности - воздух прогрелся до +15,4°С (предыдущий максимум в +15°С был зафиксирована в далёком 1896 году, свидетельствуют данные справочно-информационного портала “Погода и климат”.

Как отметили авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е», во вторник, 31 октября , тропический воздух продолжил поступать на территорию Беларуси. Однако, в отличие от предыдущего солнечного дня, сейчас прогреву солнцем препятствует плотная облачность фронтов. Впрочем, исключать новых рекордов, с учётом того, что аномальное тепло держится уже не первый день, нельзя - уже к 11:00 воздух в Малорите прогрелся до +16,2°С, в Бресте - до +16,0°С.

“Где дырки в облачности, там конечно, теплее”, - отметили авторы канала.

Какая погода ждёт белорусов в начале ноября?

А вот ноябрь, судя по прогнозуБелгидрометцентра, начнётся с густых туманов и ночных заморозков. Впрочем, если первые синоптики прогнозируют для всей страны, то заморозки - исключительно восточным районам. Так, в среду, 1 ноября , синоптики пообещали облачную погоду, местами с кратковременными дождями, ночью и утром - туманы, а днем - порывистый ветер. Температура воздуха в среднем по стране будет от +6 до +12°С.

На четверг, 2 ноября , синоптики дождей не прогнозируют, а вот густые утренние туманы, по их словам, сохранятся. Ночью температура может опускаться до -2..+5°С, а днем - прогреваться до +5°С по северо-востоку и +14°С по юго-западу.

Не исключили синоптики ночные заморозки (до -2°С) на востоке и в пятницу, 3 ноября . В юго-западных районах страны при этом будет до +8°С, а днём воздух прогреется в среднем до +7..+13°С (на юго-западе - до +15°С). Осадков синоптики не прогнозируют, а вот без туманов опять не обойдётся.

В свою очередь авторы телеграм-канала «Надвор’е» спрогнозировали белорусам более тёплое, чем обычно начало ноября. Ссылаясь на данные численной модели ECMWF, специалисты отметили, что если осадков будет в целом в пределах климатической нормы, то температура в среднем будет на 3–6° выше нормы .

“Это достаточно много, не побоюсь сказать, что дневная температура воздуха будет часто переваливать за +10°, а по югу и выше +15°”, - пояснили эксперты.

Напомним, белорусский синоптик Дмитрий Рябов заявил, что грядущий ноябрь может стать “самым неприятным периодом в текущем осеннем сезоне”. Он спрогнозировал белорусам частые вторжения ненастных циклонов и быструю смену атмосферных процессов. Не исключил специалист и вероятность экстремальных погодных явлений.

«Самый неприятный период» — Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси