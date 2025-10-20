В Беларусь пришли 10-градусные морозы. Надолго?

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Опубликовано: 20.10.2025 10:50 , Обновлено: 20.10.2025

Судя по оперативным данным Белгидромета, в Беларусь в понедельник, 20 октября, температура воздуха на почве опустилась до -10°С. Узнали, надолго ли в запада пришло похолодание и какую погоду ждать белорусам на этой неделе.

Резкому похолоданию в Беларуси после выходных способствовал уход очередного циклона - утром в понедельник его тёплые фронты ещё сохранили своё влияние в центре и на востоке страны, в результате чего территория Республики оказалась поделена пополам: тёплый восток и морозный запад. Согласно оперативным данным Белгидромета, в 9:00 20 октября в Славгороде Могилёвской области и Жлобине Гомельской области было +6°С, тогда как в Брестчине, Гродненщине и Витебщине столбики термометров ушли в минус.

В городском посёлке Лынтупы в Поставском районе Витебской области этим утром метеостанция зафиксировала температуру воздуха на высоте 2 см в -10°С .

Авторы Telegram-канала “Метеовайб” пояснили, что от выхолаживания восток и центр Беларуси минувшей ночью защитило “облачное покрывало”, из-за чего утро на западе страны выдалось “зимнее”, а на востоке - вполне октябрьское.

“Температура на высоте 2 метров на западе Витебской области приблизилась к -6°С, а на почве опустилась до -10°С”, - пояснили специалисты.

Тем не менее, белорусский синоптик Дмитрий Рябов в своём традиционном прогнозе в эфире гостелеканала ОНТ назвал погоду на начавшейся неделе “совсем не предзимней”, а скорее близкой к климатической норме “глубокой осени”. По его расчётам, эта неделя выдастся сырой и туманной, заморозки ожидаются лишь в первой её половине, но без какого-то постоянства, а во второй половине недели ожидается некоторое потепление.

По прогнозу Рябова, ночные заморозки ближайшие два дня могут достигать отметки в -5°С, в среду - не ниже -3°С, а уже с четверга ночная температура будет держаться в плюсе (в четверг-пятницу в диапазоне +4.. +7°С, в выходные - +3.. +8°С)

Дневные максимумы в среднем по стране на предстоящую неделю Рябов озвучил следующие:

в понедельник до +9°С,

во вторник +7.. +12°С,

в среду +8.. +14°С,

в четверг +7.. +13°С,

в пятницу +9.. +12°С,

в субботу +11.. +18°С,

в воскресенье +12.. +16°С.

В краткосрочном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня также фигурируют предупреждения о гололёде и слабых туманах . Из-за последних в ночь с понедельника на вторник, с 20 на 21 октября, ведомство объявило жёлтый уровень опасности для трёх регионов страны - Минщины, Брестчины и Витебщины.

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