В Беларусь пришёл холодный фронт с ливнями и грозами. А когда и где ждать +16°С?

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Опубликовано: 26.02.2024 07:53 , Обновлено: 26.02.2024

В Беларусь в ночь с 25 на 26 пришёл "холодный фронт с волнами", из-за чего в Брестской, Гродненской, а также на северо-западе Минской и на западе Витебской областей на утро понедельника синоптики спрогнозировали кратковременные ливни и не исключили "локальные грозы". Узнали, как погодная ситуация будет развиваться на этой неделе, с 26 февраля по 3 марта.

Как пояснили авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е”, “малоподвижный фронтальный раздел”, который находился в воскресенье северо-западнее Минска, к вечеру “активизировался и начал волнить”. Как результате этого численные модели прогноза предрекли “усиление осадков” в ночь и утром в понедельник, 26 февраля , из-за холодного фронта, который прошёл чуть западнее Минска.

По данным Белгидромета, в этот день дожди ожидаются на большей части территории страны. Кроме того, не исключены слабые туманы и порывистый ветер. Температура днем в среднем по стране, как ожидается, поднимется до +3.. +9°С, а в западных районах - до +10 ..+14°С.

Влияние атмосферных фронтов сохранится во вторник, 27 февраля , предупредили в Белгидромете и лишь на северо-западе страны будет ощущаться влияние “теряющего активность фронтального раздела”. Кратковременные дожди ожидаются на большей части территории Беларуси, сохранятся туманы и порывистый ветер, а температура продолжит расти: ночью от -2°С до +5°С (по западу до +7°С), днем от +4°С в северо-восточных районах и до весенних +16°С в юго-западных.

Существенных погодных изменений не ожидается и в среду, 28 февраля . Кратковременные дожди, ночные туманы и порывистый ветер по-прежнему фигурируют в прогнозе Белгидромета. Ночные температуры синоптики спрогнозировало от 0°С до +6°С (на юго-востоке - до -2°С), а дневные в диапазоне от +5°С до +12°С (на юго-западе и юге - до +15°С ).

Оттепель в последние дни февраля и в начале марта спрогнозировал и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. В своём традиционном прогнозе на неделю в эфире гостелеканала ОНТ он заявил, что из-за “устойчивого выноса теплого, влажного воздуха черноморского происхождения” средняя температура в Беларуси на этой неделе будет на 6-8°C выше климатической нормы .

При этом, по его словам, март начнётся без существенных осадков при сохранении влажности на уровне 50%. Ночные температуры во второй половине недели Рябов спрогнозировал в диапазоне от -1°C до +5°C. Днем в четверг, 29 февраля , по его словам, будет от +5°C до +10°C, в пятницу, 1 марта, - не более 5°C.

По предварительному прогнозы синоптика, первые мартовские выходные выдадутся облачными, но без существенных осадков в большинстве районов Беларуси. Ночью температура, по его словам, будет колебаться от -3°C по востоку до +3°C по западу, в субботу, 2 марта , можно ожидать до +6°C…+9°C, в воскресенье, 3 марта - до +8°C.

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