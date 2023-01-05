В Беларусь пришел снежный циклон

Опубликовано: 05.01.2023 09:24 , Обновлено: 05.01.2023

В МЧС Беларуси предупредили, что 5 января по стране ожидают сложные погодные условия. С утра местами пройдет сильный снег или мокрый снег. А в в отдельных районах Беларуси может происходить налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Сложные погодные условия могут быть такими: продолжительные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром местами сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +4, +8°С, к вечеру по северу Беларуси произойдет понижение до -8°С.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларусь после аномально теплых дней снова придет зима. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу 6 декабря резко похолодает. А дальше могут прийти морозы до -23 °C.

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