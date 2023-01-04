В Беларусь идет ультраполярное вторжение? Синоптики рассказали о погоде к Рождеству

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Опубликовано: 04.01.2023 11:08 , Обновлено: 04.01.2023

В Беларусь после аномально теплых дней снова придет зима. По прогнозам синоптиков, уже в пятницу 6 декабря резко похолодает. А дальше могут прийти морозы до -23 °C.

Как сообщили в Белгидромете, уже с 3 января в нашу страну начала поступать более прохладная воздушная масса с Балтийского моря.

В четверг, 5-го января , специалисты спрогнозировали сложные погодные условия из-за циклона, который идет с юга Швеции на территорию Беларуси. Они ожидают снег и мокрый снег с дождем. Местами по стране осадков будет много. Возможны гололед, на дорогах гололедица. Кроме того, по юго-западу Беларуси усилиться ветер.

В пятницу, 6 декабря , циклон отойдет на территорию России. И из его тыла в Беларуси будет поступать холодный арктический воздух. Температура воздуха составит от 0°C, по юго-западу до -14°C, по северо-востоку, ночью по северу при условии прояснений морозы усилятся до -16°C,.

В субботу 7 января морозы только усилиться, особенно на северо-востоке. Ночью обещают от -18°C, по северо-востоку, при условии длительных прояснений здесь не исключено понижение и до -19…-23°C ,, а по юго-западу страны будет до -2°C,. Днем прогнозируют от -6°C, до -13°C,, местами до -15°C. И только по юго-западу страны будет -5°C…+1°C.

Ультраполярное вторжение

Кстати, еще 1 января сервис ECMWF показывал, что Беларусь ждет ультраполярное вторжение. Это процесс проникновения холодного воздуха из арктической зоны в умеренные широты.

Его называют ультраполярным вторжением из-за направления. Если холодная воздушная масса двигается с северо-запада на юго-восток, то процесс называют полярными, если с северо-востока на юго-запад — ультраполярным, объяснили в телеграм-канале о погоде в Беларуси @nadvorie.