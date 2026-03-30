В Беларусь идут первые весенние грозы и +19°С

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Опубликовано: 30.03.2026 11:43 , Обновлено: 30.03.2026

Синоптики спрогнозировали Беларуси заметное повышение температурного фона из-за усиления влияния очередного антициклонального гребня. Подпортить белорусам весеннее настроение в ближайшие дни могут дожди, но они, по прогнозам специалистов, будут недолгими, а кое-где пройдут даже с грозами.

По данным Telegram-канала @nadvorie, на Беларусь сейчас переориентировалась ложбина системы низкого давления с центром над Чёрным морем. По мере того, как этот Черноморский циклон будет продвигаться на север, в Беларуси будет повышаться температура. Углубление ложбины циклона должно произойти аккурат над территорией Беларуси, из-за чего днём 30 марта воздух в отдельных районах может прогреться до +14..+19°С .

А вот после заката температурные контрасты на фронте, по прогнозам специалистов, вырастут, увеличится облачность и пойдут дожди: в ночь на вторник, 31 марта, их спрогнозировали всей западной половине страны, то есть Брестчине, Гродненщине и части Витебской и Минской областей.

По востоку Беларуси, а также в столичном регионе, по расчётам экспертов, завтра в обед также может немножко полить, но обильных осадков не ожидается.

А вот по расчётам авторов другого канала о погоде “Метеовайб”, уже 1-2 апреля на юго-востоке Беларуси прогремят первые весенние грозы .

“Кратковременные дожди в зоне фронта окклюзии теряющего активность южанина пройдут преимущественно по юго-восточной и южной половине страны. Благодаря наличию индекса доступной конвекции CAPE до 100-300 Дж/кг (модель ЕСМWF), служащего топливом для гроз, в дневные часы локально там может погреметь”, - предупредили специалисты.













Их прогноз согласуется с прогнозом официального Белгидромета. По расчётам ведомства, первые весенние грозы с порывистым ветром на юго-востоке страны можно ожидать уже днём 31 марта. Такой же грозовой прогноз сохраняет ведомство и на среду, 1 апреля. Кратковременные дожди , по расчётам специалистов Белгидромета, вероятны практически на всей территории страны в течение следующих трёх дней.

Также Белгидромет предупредил жителей северо-запада страны (то есть Витебщины ) о грядущих ночных заморозках: в ночь на 2 апреля температура воздуха может опуститься там до -3°С , что следует учитывать тем, кому не терпится начать дачные работы в саду и огороде.

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