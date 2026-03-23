Снегопады вернутся в Беларусь в апреле? ECMWF предупредил об арктическом прорыве

Опубликовано: 23.03.2026 20:12 , Обновлено: 23.03.2026

Только белорусы привыкли к тёплому марту и с уверенностью стали смотреть на будущий апрель, как погодные модели показали начало арктического вторжения в Европу. Уже на этой неделе оно произойдет в западной части континента. Но и белорусам расслабляться не стоит.

Хотя на предстоящих выходных страну ждет почти летнее тепло, уже в начале апреля возможен возврат холодов и даже снега. Да-да, осадки могут быть не только в виде дождя. Синоптики, впрочем, уточнили: горизонт планирования еще далек, а значит долгосрочный прогноз может быть скорректирован.

Арктический прорыв в Европе: Беларусь пока в стороне

Как сообщает портал Severe Weather Europe, погода на континенте уже на этой неделе отметится снежными сюрпризами. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) предупреждает о разрушении струйного течения, которое заблокирует для Европы Атлантику.

Судя по прогнозам, на континент переориентируется глубокая высотная ложбина. «Это принесет низкие температуры в западную и центральную Европу уже завтра вечером, 24 марта», — утверждают эксперты Nadvorie со ссылкой на Severe Weather.

Холода могут добраться даже до Северной Африки. По мере распространения арктического воздуха снег также возможен в Марокко и Алжире уже в эти четверг и пятницу.

Тем временем восточная Европа, по счастью, до конца марта пока останется в стороне от холодного вторжения. К выходным ECMWF по-прежнему рисует в прогнозах для Беларуси аномально высокие для марта значения: +15..+20° .

Апрель начнется с зимы?

Однако белорусский погодный ресурс «Метеовайб» предупредил о неустойчивых атмосферных процессах.

К началу апреля ситуация может измениться кардинально. По информации «Метеовайб», ложбина над западом Европы разрушится, а над Восточной Атлантикой усилится антициклональный гребень. Одновременно с этим над востоком Европы начнет углубляться очередная высотная циклоническая ложбина, ориентированная с севера уже на наш регион и Восточную Европу.

В результате перестройки атмосферы южные потоки могут смениться на северные. Среднесуточная температура приблизится к норме или может даже опуститься ниже неё.

Этот сценарий, как заявили в «Метеовайб», уже подтверждают ансамбли основных прогностических моделей (включая ECMWF). Согласно их расчетам, небольшая тепловая аномалия 1-й недели апреля сохранится лишь по северо-востоку страны. В то же время на остальной территории увеличится вероятность осадков, причем не только в виде дождя, но и, естественно, снега .