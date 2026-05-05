В Беларусь идут грозы с градом. Синоптики назвали самые опасные регионы

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Опубликовано: 05.05.2026 10:58 , Обновлено: 05.05.2026

Белгидромет выпустил предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, которые ожидаются по всей стране во вторник, 5 мая. Впервые с начала этого года поводом стали не заморозки и опасная гололедица, а наоборот - резкое повышение температуры. В некоторых регионах, по расчётам синоптиков, будет жарко по-летнему, но картину испортят настоящие майские грозы с порывистым ветром, а местами - даже с градом. Посмотрели, кому сегодня повезёт меньше других.

По данным Белгидромета, днём 5 мая по югу (на Брестчине и Гомельщине) максимальная температура воздуха может достичь +30°С , а в среднем по стране дневные максимум будут держаться в диапазоне +21..+27°С. При это в отдельных районах республики ожидаются грозы, местами с порывистым ветром.

По оперативному прогнозу, к Минску грозовой фронт подойдёт ближе ко второй половине дня. Там с вероятностью 80-90% пройдёт дождь с грозой.

А специалисты из профильного Telegram-канала @nadvorie рассчитали наиболее опасные с точки зрения вероятных гроз места на основании данных американской прогностической модели GEFS и её сервиса Automated Severe Thunderstorm Outlook from thundeR Package (ASTORP). Судя по их картам, больше всего от грозовых фронтов, идущих с Польши, сегодня достанется Гродненской области, а также востоку Могилёвской области.

“От 18:00 до 21:00 местного этим местам присвоен индекс MRGL (Marginal Risk) — слабый риск опасных явлений с 5% вероятностью выпадения крупного града ”, - пояснили главную опасность грядущих гроз специалисты.









По их расчётам, к вечеру в Гродненской области может вылиться до 25 мм осадков - это почти половина месячной нормы для белорусского мая.

Напомним, согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в течение всей этой недели, с 4–11 мая, Беларусь ждут положительные аномалии, как по температуре, так и по осадкам.

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