Синоптики пообещали белорусам «аномальное» начало мая – и по жаре, и по дождям

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Опубликовано: 04.05.2026 08:45 , Обновлено: 04.05.2026

После холодного (а местами даже морозного) апреля, явно не добравшего по норме осадков в большинстве районов страны, синоптики спрогнозировали белорусам новые погодные аномалии в начале мая. Правда, на этот раз аномалии скорее порадуют - как с точки зрения температуры, так и по осадкам.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), которые проанализировали авторы Telegram-канала @nadvorie, на этой неделе, с 4–11 мая, наш регион ждут положительные аномалии, как по температуре, так и по осадкам.

В случае с температурой воздуха, аномалия ожидается значительная: на юго-востоке Польши, по всей территории Беларуси и севере Украины будет теплее на 3–6°, чем обычно.

Что касается осадков, по ним недельный прогноз ECMWF не столь однозначен: дождей ожидается в целом больше обычного. В большинстве районов должно выпасть 4–10 мм осадков, но местами по северу - до 30 мм, а это уже почти половина майской месячной нормы.

Однако авторы @nadvorie предупредили, что недельный прогноз по осадкам пока не очень чёткий. “Сигнал на более влажную погоду есть, но детали, где именно и сколько выпадет остаются менее определёнными”, - пояснили специалисты.

Тем не менее, уже на вторник, 5 мая , эксперты спрогнозировали первые настоящие майские грозы.

“ECMWF в прогнозе рисует полосу повышенной плотности разрядов молний. Это признак организованной конвекции, связанный с холодным фронтом с волнами. Это значит, что днем 5 мая может пройти активная грозовая зона, а не просто отдельные очаги”, - пояснили эксперты.

Между тем, по расчётам другого профильного канала, “Метеовайб”, к выходным в Беларусь начнёт поступать прохладный воздух из Скандинавии, поэтому в юго-восточных регионах страны к концу недели может похолодать.