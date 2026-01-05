Европе пророчат долгую и суровую зиму. Что ждать белорусам, кроме снегопадов

Опубликовано: 05.01.2026 18:55 , Обновлено: 05.01.2026

Практически вся Европа находится на пороге долгой и суровой зимы. Во многих странах ожидаются сильные снегопады и морозы. Прогноз не обошел стороной и Беларусь. Эксперты с сайта Severe Weather Europe считают, что причиной этих явлений станет полярный вихрь.

Согласно данным сайта Severe Weather Europe, наш континент будет подвержен суровой зиме как минимум до середины января. Это связано с полярным вихрем — широко распространенной системой низкого давления в стратосфере, состояние которой влияет на погодные условия. Чем слабее вихрь, тем выше вероятность зимних штормов.

При этом синоптики ожидают в ближайшем будущем дальнейшие изменения, которые могут привести к затяжной зиме на континенте.

По данным канала Nadvorie, 6 января в Беларуси ожидаются снегопады из-за прохождения южного циклона. Наиболее интенсивные осадки будут на юго-востоке Беларуси.

“В Гомельской области должно до завтра, до 21:00, подсыпать примерно 7-10 см”, — сообщил эксперт.

Что касается более долгосрочного прогноза, то согласно данным метеорологической службы Severe Weather Europe, столкновение холодного арктического воздуха с севера и теплого воздуха над Средиземноморьем на этой неделе будет особенно опасным.

Оно приведет к образованию глубоких областей низкого давления, которые покроют снегом весь Балканский полуостров и некоторые районы Восточной Европы, куда входит и Беларусь. По данным европейских синоптиков, могут появиться так называемые «снежные бомбы», характеризующиеся очень сильными и продолжительными осадками. В некоторых местах в Европе может выпасть даже более полуметра снега.

Тем временем в западной, северной и центральной Европе ожидают сильные морозы. В некоторых местах температура опустится на 10–15 градусов Цельсия ниже нормы. Ночные заморозки достигнут даже Испании.

Но, согласно данным Severe Weather Europe, морозы придут не только туда. Есть риск еще одной сильной волны заморозков ниже -20°C, которая начнется в предстоящие выходные и продлится до начала следующей недели. В первую очередь это затронет Северную и Восточную Европу, т.е. Беларусь в зоне риска.

Прогнозы указывают на то, что полярный вихрь затем начнет ослабевать, и не очень морозная погода вернется только к концу января. Это может означать, что, несмотря на ожидаемое потепление примерно через 8–10 дней, зима в Европе в ближайшие недели никуда не денется, с морозами и снегом.

Что по погоде на ближайшие 3 дня: