В Беларусь идёт ощутимое похолодание. Когда самые холодные ночи апреля?

📷 Фото

Опубликовано: 17.04.2026 07:54 , Обновлено: 22.04.2026

Свежие данные западных синоптических моделей показывают, что весна-2026 в Беларуси не будет исключительно тёплой и стабильным, постепенным потепление отличаться не будет. После недели комфортной, солнечной погоды на горизонте снова замаячило похолодание, причём весьма ощутимое. По прогнозу синоптиков, уже на следующей неделе нужно готовиться к самым холодным ночам второй половины апреля.

Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде @nadvorie, причиной грядущего похолодания станет изменение метеорологической обстановки над северной Атлантикой. Так, модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) прогнозирует в этом регионе высотного гребня, что приведёт, наоборот, углубление высотной ложбины над севером Европейского континента.

















Как следствие, под гребнем в приземном слое с центром в районе Исландии, по расчётам специалистов, сформируется обширный малоподвижный антициклон. С ним на территорию Центральной и Восточной Европы начнёт поступать более холодный воздух с севера Европы, местами — с арктического побережья Скандинавии или России.

“Прогноз температуры в нижнем слое тропосферы показывает, что ось ложбины холода сместится на территорию Беларуси к вечеру 19 апреля . Наиболее холодные ночи ожидаются 21–22 апреля , когда в регион поступит воздух с аномалией температуры порядка -6..-9° на уровне 850 гПа”, - поделились своими расчётами эксперты.

В результате, по предварительным данным, последняя декада апреля для Беларуси будет в среднем на 1–3° холоднее нормы (для апреля, по данным Белгидромета, она составляет +7,8°С).

“Это не прям сильно, но ощутимо”, - дали свою оценку грядущему похолоданию авторы канала.

Так что белорусским дачникам точно пока не стоит рисковать и торопиться с высадкой растений в открытый грунт. Впрочем, есть исключения - есть целая группа овощей, который хорошо растут в прохладной почве. Эти виды хорошо приспособлены к ранневесенним условиям, поэтому затягивать с их посадкой нет смысла - лучше успеть до конца апреля.

Эти овощи нужно успеть посадить в середине апреля, иначе урожая придется ждать вечно