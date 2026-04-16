Эти овощи нужно успеть посадить в середине апреля, иначе урожая придется ждать вечно

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Опубликовано: 16.04.2026 09:12 , Обновлено: 16.04.2026

Сейчас подошли те сроки, когда у садоводов и огородников предопределяется будущий урожай. Середина апреля, по словам опытных специалистов, то самое время, когда решения о посеве напрямую влияют на исход всего сезона. Для многих овощей промедление с посадкой приводит к увеличению сроков сбора урожая, а порой и вовсе к полной потере. Собрали самую важную информацию о том, что стоит посадить в саду уже в эти выходные, чтобы избежать потерь и гарантировать огороду оптимальное время сбора урожая.

Что сеять на рассаду в середине апреля?

С повышением температурного фона во второй половине апреля дачникам приходится ускоряться - приближается время высадки овощей в открытый грунт, поэтому уже высаженную рассаду помидоров, перцев, баклажанов начинают чаще выносит на открытый воздух. Но многие дачники ограничиваются с рассадой именно этими тремя теплолюбивыми видами. Между тем, этим трио - перцы-помидоры-баклажаны - всё не ограничивается, если вы действительно хотите получить богатый урожай, а не вырастить что-то грядке для галочки.

Так, если вы не высаживаете на рассаду бахчевые - арбузы, дыни, тыкву, кабачки, рискуете прождать урожай целую вечность, а если осень будет ранней - и вовсе не попробовать на вкус результаты своего труда. дело в том, что эти растения нуждаются в стабильной температуре и длительном вегетационном периоде, и они развиваются гораздо медленнее в более прохладной почве.

Именно поэтому специалисты рекомендуют высадить в середине апреля эти виды:

Арбуз – рассаду обычно высаживают в грунту не раньше второй половины мая, а в более прохладных регионах- вообще в первых числах июня, когда ночные температуры стабилизируются выше 10-12 градусов Цельсия. Посев непосредственно в грунт в апреле подвергает семена сильному воздействию холода, что задерживает прорастание и значительно снижает рост.

Тыквы чаще всего пересаживают в открытый грунт после окончания так называемых возвратных заморозков, примерно в середине мая, когда температура почвы достигает как минимум 10 градусов Цельсия. Выращивание рассады в течение 3-4 недель позволяет растению сразу после посадки перейти в фазу интенсивного роста, что важно для длительности всего вегетационного периода.

Кабачки , как и тыква, нуждаются в стабильном тепле, и высаживать их в открытый грунт рекомендуется только после того, как полностью исчезнет угроза заморозков. Рассада должна быть готова к пересадке во второй половине мая, а ранний посев в прохладную почву не только задерживает всходы, но и повышает восприимчивость молодых растений к болезням.

Кукурузу также рекомендуется сеять позже, чем большинство весенних овощей, поскольку ей необходима температура почвы не ниже 12 градусов Цельсия. Если высадить её на рассаду в середине апреля, в начале июня можно будет пересадить в открытый грунт, что обеспечит растениям равномерное развитие и сократит время созревания початков.

Специалисты подчёркивают, что слишком ранняя посадка этих растений в грунт не ускоряет сбор урожая; зачастую она имеет обратный эффект. В прохладной почве развитие замедляется, растения перестают расти на несколько дней, и весь цикл удлиняется. В результате урожай переносится с лета на позднюю осень, а в более прохладные сезоны он рискует и вовсе полностью не созреть до конца вегетационного периода.

А что уже можно высадить в грунт?

Между тем, существует группа овощей, которые хорошо растут в прохладной почве и не требуют предварительной подготовки через рассаду. Именно с ними и можно заняться в огороде в середине апреля. Это, в первую очередь, морковь, петрушка и горох - эти виды хорошо приспособлены к ранневесенним условиям, а их посев прост и дает надежные результаты.

Так, горох можно сеять сразу после окончания заморозков. Семена начинают прорастать при температуре почвы уже около 4-6 градусов Цельсия, а когда почва прогревается до 13-18 градусов, прорастание гарантировано уже в течение 7-10 дней. Большинство сортов созревают примерно за 55-65 дней, поэтому посев в середине апреля позволит собрать урожай ещё до наступления летней жары.

Для прорастания моркови обычно требуется от 10 до 21 дня, а для созревания — от 60 до 80 дней. Петрушке на прорастание потребуется дней на десять больше, а урожай можно будет собирать через 70 -100 дней. Любая задержка с посевом в апреле только увеличивает время ожидания урожая, поскольку эти растения не ускоряют свой цикл с наступлением теплой погоды.