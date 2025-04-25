"В автобусы с радостью шагом марш!" - В белорусских городах показали отправку парней на срочную службу. В комментариях разразилась дискуссия

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2025 15:11 , Обновлено: 25.04.2025

На этой неделе из военкоматов по всей Беларуси молодых людей, призванных на срочную военную службу, начали отправлять в назначенные соединения и воинские части. TikTok и прочие соцсети наводнили видео, снятых родными и самими военкоматами. Не обошлось без юмора, но и серьёзные обсуждения ввиду актуальности военной тематики в комментариях под некоторыми видео разразились нешуточные.

Так, многих повеселил военный комиссар Гомельской области. Видео с призыва в Гомеле опубликовала одна местная жительница и оно тут же завирусилось - всего за сутки его просмотрели больше 800 тыс. раз.

На кадрах слышно, как военком обращается к призывникам, которых отправляли на службу в части. Сделал он это не без юмора:

“В автобусы с радостью шагом марш! Товарищи патриоты - кругом!” - отчеканил военком и, обращаясь к родным и близким новобранцев, призвал их проводить солдат “бурными аплодисментами и радостными возгласами”.

Помимо лестных комментариев в адрес военкома, который, по мнению некоторых зрителей, “скрасил обстановку” и поддержал новобранцев, нашлись и те, оказался нестроен на более серьёзный лад. По сути, комментаторы разделились на два лагеря - тех, кто считает службу в армии “отличной школой жизни”, обязательной для каждого мужчины, и тех, кто считает, что Беларуси следовало бы перейти на контрактную форму службы по примеру некоторых стран.

“По мне, армия - это реально год жизни в трубу, но в армии я кайфанул, реально: новые друзья, опыт, это прикольно, а дембель - лучший день в жизни, ради него стоит служить. Пошел бы я еще раз? Никогда. Жалею, что сходил? Нет”, - поделился своим несколько противоречивым мнением один из интернет-пользователей.

“Кто не хочет учиться, пойдёте Родине служить. Это не наказание, это святой долг. Защищать Родину - это честь!” - озвучил свою позицию другой.

Аргументы вторых сводились к тому, что молодые люди “долг не брали у родины, чтобы её защитить или отдавать долг”, поэтому “эту школу жизни лучше пройти заочно”, а военную службу предложили оставить тем, кто “чувствует в себе призвание” к ней.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство обороны сообщило о том, что во вторник, 22 апреля, молодых людей, призванных на срочную военную службу, начнут отправлять в назначенные соединения и воинские части. Одновременно с этим в ведомстве назвали количество тех, кого планируется вызвать на призывные комиссии будущей осенью.

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