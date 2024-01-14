В аэропорту "Минск" запустили новый рейс на курорт с "загрузкой практически 100%". Куда предложили улететь белорусам?

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Опубликовано: 14.01.2024 13:37 , Обновлено: 31.03.2024

В пресс-службе аэропорта "Минск" сообщили, что зимой стартовал новый-старый маршрут авиакомпании "Азимут" между Минеральными Водами и Минском. По данным аэропорта, на первом рейсе в Минск прилетели 93 пассажира.

Обратно в Минеральные воды улетели 100 человек. В пресс-службе не уточнили, были ли среди них те же пассажиры, что прилетали, зато похвалились, что “загрузка в обоих направлениях составила практически 100%.

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“В осенне-зимний период полетная программа по маршруту Минеральные Воды-Минск-Минеральные Воды будет выполняться еженедельно по субботам. Время в пути – 4 часа. “Азимут” стала двенадцатой по счету авиакомпанией, выполняющей регулярные рейсы в Национальный аэропорт Минск”, - уточнили в национальном белорусском аэропорту.

На самом деле, прямой рейс между Минском и Минеральными водами впервые был открыт ещё летом 2021 года. Но в марте 2022 года российская компания отказалось от обслуживания маршрута на фоне закрытия российским властями части воздушного пространства РФ, граничащей с Украиной.

Ранее Телеграф писал, что авиаперевозчикам в Беларуси официально разрешили вести “чёрные списки” пассажиров, которым компания вправе отказать в продаже билета на самолёт. Данное положение закреплено в обновлённом Воздушном кодексе Беларуси.

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