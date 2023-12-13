Иностранная авиакомпания открыла «скоростной» рейс из Минска в Стамбул. Сколько будут стоить билеты?

Опубликовано: 13.12.2023 10:43 , Обновлено: 13.12.2023

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines сообщила, что намеревается запустить прямые рейсы из Стамбула в Минск. Уже в декабре. На этом маршруте у «Белавиа» появится конкурент?

По данным системы бронирования Southwind Airlines, первоначальная частота полетов составит четыре раза в неделю, а в январе ее собираются увеличить до ежедневной. Сейчас турецкий авиаперевозчик продает авиабилеты из Стамбула в Минск на даты с 22 декабря.

Перелет из Минска в Стамбул и обратно на самолете Southwind Airlines обойдется минимум в 350 долларов, сообщил авиаперевозчик. Если сравнить с ценами «Белавиа», то, например, из Минска в Стамбул и обратно выйдет «от 287 евро», такая цена указана на сайте белорусской авиакомпании.

Турецкий авиаперевозчик сообщил, что основным преимуществом Southwind Airlines станет меньшее время в пути . Турки могут использовать более короткий маршрут через страны Евросоюза, благодаря чему продолжительность перелета составит 3 часа. «Белавиа» же вынуждена летать из Минска в Стамбул через территорию России, Азербайджана и Грузии, из-за чего время в пути превышает 5 часов.

Напомним, что много лет из Минска в Турцию летала авиакомпания Turkish Airlines. Но в феврале 2022 года она временно приостановила рейсы, и с тех пор не возобновила их.

[info_b]Southwind Airlines – молодая турецкая чартерная авиакомпания, которая была создана в 2022 году для полетов из Турции в Россию. У компании 14 самолетов Airbus и Boeing, она выполняет полеты в Россию, Израиль, Германию и Швейцарию.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США продлило ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Какие аргументы у американцев на этот раз и как все это отразилось на белорусском авиаперевозчике?

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