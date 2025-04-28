В 4 областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности, но уже не из-за заморозков

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Опубликовано: 28.04.2025 14:29 , Обновлено: 28.04.2025

Не успели белорусы отойти от очередной чрезвычайно холодной ночи, прихватившие морозом первые посевы и успевшие зацвести яблони, как синоптики выпустили предупреждение об очередном неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. На этот раз причиной оранжевого уровня опасности, который объявили в четырёх областях Беларуси, стали вовсе не ночные заморозки.

По информации Telegram-канала о погоде @nadvorie, 28 апреля холодный антициклон, виновник вчерашних, заморозков начнёт отходить на юг Украины, а его место смогут занять более тёплый воздух с юго-запада Европы. В результате в Беларуси столбики термометров покажут не менее +4..+7°С.

Уже во вторник, 29 апреля, территория страны должна оказаться в зоне тёплого фронта, кое-где на востоке могут пройти дожди, а температура будет держаться в среднем в диапазоне +9..+12°С, с прогревом до +15С. В западных регионах Беларуси осадков не ожидается, зато будет гораздо теплее — до +16..+20°С.

Впрочем, предупредили специалисты, впечатление от долгожданного потепления подпортит сильный северо-западный ветер. Именно из-за него объявили оранжевый уровень метеоопасности в Гродненской, Минской, Могилёвской и Витебской областях. По прогнозу Белгидромета, порывы ветра кое-где могут достигать скорости в 15-20 м/с. В Брестской и Гомельской областях уровень опасности - жёлтый.

Карта мететоопасностей Белгидромета на 29.04.2024

[info_b]В связи с неблагоприятным прогнозом, в МЧС рекомендовали белорусам по возможности загнать авто в гараж или хотя бы не парковаться у деревьев и неустойчивых конструкций, на улице обходить стороной шаткие строения и здания с неустойчивой кровлей. Также в МЧС предупредили, что из-за сильного ветра не исключены аварийные отключения электроэнергии, поэтому не лишним будет запастись свечами, фонариками и зарядить мобильные устройства.[/info_b]

Что касается ночных заморозков, то они ещё фигурируют в оперативном прогнозе Белгидромета. Данные ведомства за минувшую ночь показали, что самые сильные морозы были на Могилёвщине - в Кличеве столбики термометров опускались до -5,3°С, в Бобруйске - до -4,8°С. СЛедующей ночью, по данным Белгидромета, по югу Республики ожидаются заморозки до 0..-3°С, а на остальной территории страны температура будет держаться в диапазоне +1..+7°С.

Оперативный прогноз официальных синоптиков на ближайшие 3 дня следующий:

вторник, 29 апреля: ночью +1..+7°С (местами по югу 0..-3°С), днём от +14°С по северо-востоку до +22°С по юго-западу;

среда, 30 апреля: ночью +1..+7°С, днём от +13°С по северо-востоку до +24°С по юго-западу;

четверг, 1 мая: ночью +2..+9°С, днём от +9°С по северо-востоку до +20°С по западу.

Кратковременные дожди на большей части территории страны возможны в среду и четверг ввиду влияния фронтов от циклона, центр которого сместится с юга Скандинавии на страны Балтии.

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