В 2 раза больше, чем надо. Глава Минобразования пожаловался на «дисбаланс» в IT-сфере

Опубликовано: 17.12.2024 15:04 , Обновлено: 17.12.2024

Министр образования Беларуси Андрей Иванец пожаловался на избыток студентов, которые обучаются на IT-специальностях. По его словам, на сегодняшний день в Республике их в два раза больше, чем нужно. При этом Иванец назвал три отрасли, где, наоборот, молодых работников не хватает, что представляет собой определённый "дисбаланс".

Министр образования заявил, что на текущий момент в Беларуси существуют “диспропорции” в подготовке инженерных кадров. По его словам, учебные заведения готовят в два раза больше специалистов инженерного профиля, чем это необходимо организациям и предприятиям.

“Мы видим определённый дисбаланс по таким направлениям, как информационные технологии. Сегодня фактически в два раза больше готовим специалистов, чем востребовано в экономике”, — заявил Андрей Иванец. При этом, по его мнению, проблема связана с “инерционностью белорусской экономики”. Проще говоря, сегодня каждый инженер должен быть фактически IT-специалистом, однако по своему прикладному направлению.

А где, наоборот, не хватает работников?

А вот в трёх других сферах — промышленности, сельском и лесном хозяйстве — молодых специалистов, наоборот, не хватает. По словам министра, на сегодняшний день вузы Беларуси готовят их в 1,5-2 раза меньше, чем нужно, передало информагентство Sputnik. В связи с этим Иванец пообещал провести “очень серьёзную работу”.

”…Мы должны провести очень серьёзную работу совместно с министерством экономики, министерством труда и социальной защиты, чтобы прогноз кадров в перспективе на 4-5 лет был достаточно достоверным и отвечал потребностям экономики, когда мы этих специалистов уже будем выпускать из наших университетов”, — подчеркнул Андрей Иванец.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко пожаловался на “сырых” специалистов, которых приходится потом “доучивать и переучивать” на предприятиях, куда они приходят работать. Об этом он заявил на совещании в Белорусском национальном техническом университете.

«Приходится переучивать» — Головченко пожаловался на «сырых» специалистов – выпускников белорусских вузов

Также мы рассказывали, что Совет министров внёс изменения в положение о порядке распределения выпускников белорусских вузов. Решением правительства их запретили распределять на должности, предполагающие дистанционную работу или работу с неполным рабочим днём.

Совмин запретил распределять белорусских выпускников на работу на удалёнке