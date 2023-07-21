Узнали, сколько лифтов застревает в Минске каждый день

Опубликовано: 21.07.2023 14:16 , Обновлено: 21.07.2023

Игорь Кушнеревич, директор "Беллифта", в эфире телеканала СТВ рассказал, сколько минчан ежедневно застревает в лифтах.

По его словам, ежедневно в Минске происходит сбой в работе около сотни лифтов. Именно столько обращений фиксирует центральная диспетчерская станция предприятия “Беллифт”.

Директор предприятия Игорь Кушнеревич, отметил, что всего на обслуживании организации находится более восьми тысяч подъемников, эскалаторов и платформ, при этом сейчас в Минске идет замена 270 лифтов.

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Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома, отметил, что в течение 20 минут застрявшим в лифте оказывается помощь. По его словам, если в лифте находятся люди, боящиеся замкнутого пространства, или дети, то диспетчера с ними разговаривают, успокаивают.

[info_b]По планам ЖКХ, в 2023 году в Минске хотят заменить 264 лифта. По состоянию на июль, заменили уже 180.[/info_b]

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