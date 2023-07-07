В Минске решили разделить и перепустить Свислочь. Зачем?

Опубликовано: 07.07.2023 09:51 , Обновлено: 07.07.2023

Власти Минска решили "перепустить" Свислочь - разделить русло реки разделят пополам, пустив свободный поток воды по одной половине, а вторую часть закрыв железобетонной плитой толщиной в полметра. После того, как будет укреплен откос, а плита наберет прочность, весь речной поток планируют направить по готовой укреплённой половине.

Все эти специфические работы связаны со строительством новых станций на третьей линии минского метрополитена. Две запланированные станции - «Переспа» и «Профсоюзная» - оказались разделены руслом Свислочи, поэтому прежде, чем приступить к их строительству, необходимо будет решить проблему проходки под рекой.

Как рассказал главный инженер проектов “Минскметропроекта” Павел Непочелович в интервью изданию “Звязда”, сначала строителям предстоит провести водопонижение, затем разделить русло пополам шпунтовым ограждением, а после укрепления одной половины железобетонной плитой - направить Свислочь по готовому укреплённому руслу и приступить к бетонированию второй половины.

По словам специалиста, защищать будущие перегонные тоннели метро от просачивания воды и проседания грунта будет монолитная подушка площадью более 600 квадратных метров. Расчё1тное расстояние от дна реки до верхней точки перегонного туннеля должно составить порядка пяти метров.

Согласно планам “Минскметропроекта”, четыре новых станции, расположенных на отрезке чуть более 4 км, будут возводить открытым способом, поэтому минских автомобилистов в ближайшее время ждут новые ограничения в движении в районе строительства метро.

Так, радикально изменят схему автомобильного движения от улицы Мельникайте к площади Бангалор, а объезд в районе самой площади планируется осуществлять ближе к парку. Во время строительства станции «Комаровская» транспорт также пустят в обход - по улице Кульман, Кропоткина, Веры Хоружей. Строящуюся станцию «Переспа» также планируется объезжать - с обеих сторон.