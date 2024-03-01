"Уже вымахали!" - Сезон этих "волшебно красивых" грибов в Беларуси скоро закончится

🎥 Видео

Опубликовано: 01.03.2024 08:47 , Обновлено: 01.03.2024

Несмотря на то, что календарная весна только началась, сезон самых ранних грибов, которые можно встретить в белорусских лесах, вскоре подойдёт к концу. Любители грибной экзотики устремились в лес чуть только сошёл снег, чтобы успеть набрать эти "волшебно красивые" грибы и поделиться видео "красной шапочки" из леса в соцсетях.

Речь о саркосцифе алой, которую также называют “эльфовой чашей”, а интернет-пользователи окрестили “красной шапочкой” за её характерный вид. Главной особенностью гриба является именно его шляпка, которая является плодовым телом. Она представляет собой ярко-красную чашечку размером от 1,5 до 5 сантиметров в диаметре, с бледно-розовыми или белыми краями, загнутыми внутрь. Ножка гриба почти незаметна, поэтому некоторые грибники предпочитают брать с собой на “охоту” за саркосцифой не ножики, а ножницы - чтобы было удобнее срезать сам гриб. Как отметила автор одного из видео, так в корзину попадает ещё и меньше лесного мусора, ведь очищать от него “алую чашу” - настоящее мученье.

В комментариях под видео, которое выложила в TikTok пользовательница vitaliavita9 из Беларуси, большинство зрителей скептически отнеслись к вкусовым качествам этого малоизвестного съедобного гриба, а кто-то и вовсе посчитал его несъедобным и потенциально опасным.

Однако, другие пользователи, равно как и сама автор видео, заверили что саркосцифа абсолютно неопасна и некоторые кулинары охотно используют её. Главный принцип в работе с этим грибом на кухне - хорошенько вымыть “алую чашу” и предварительно отварить. Затем её можно обжаривать с луком или использовать в отварном виде для украшения салатов, ведь после этого гриб не теряет своей яркой окраски.

[info_b]Кстати, саркосцифа алая (или австрийская) является одним из самых ранних весенних съедобных грибов, хоть и относится к числу так называемых грибов низкой пищевой ценности. Китайские и французские повара с удовольствием используют её для приготовления изысканных блюд. Её маринуют, добавляют в салаты и используют в качестве начинки для блинчиков или пирогов.[/info_b]

Примечательно, что как правило саркосцифа появляется в лесах в начале весны и плодоносит с апреля по май (её относят к сапрофитным грибам, поэтому найти её можно на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы). Однако, в этом году грибной сезон белорусы открыли гораздо раньше обычного. Первые видео с “алой чашей” от белорусских грибников появились ещё в середине февраля. Следовательно, можно предположить, что и закончится сезон саркосцифы в этом году чуть раньше, поэтому желающим полакомиться грибными деликатесами следует поторопиться.

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Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси некоторые грибы можно собирать и в апреле. В прошлом году, например, в начале месяца выйти на «тихую охоту» многим помешали снега, но с наступлением тепла белорусы открыли грибной сезон и собирали не только «эльфову чашу».

Не только «эльфову чашу». Какие грибы в Беларуси собирают уже в апреле?