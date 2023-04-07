Не только «эльфову чашу». Какие грибы в Беларуси собирают уже в апреле?

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Опубликовано: 07.04.2023 10:54 , Обновлено: 07.04.2023

В Беларуси грибы можно собирать и в апреле. Хотя в начале месяца выйти на «тихую охоту» многим помешали снега, с наступлением тепла белорусы наконец-то начали грибной сезон. Посмотрели, что, сколько и где нашли в наших лесах.

Так, известный в Instagram грибник Сергей (у него 44,8 тыс. подписчиков) 6 апреля направился в лес под Минском за сморчками или сморчковыми шапочками. Но первой его находкой были вовсе не они, а… рога оленя!

После Сергей обнаружил «эльфову чашу». Так называют гриб саркосцифа алая/австрийская.

«Очень напоминает чашу, оправдывая свое название. Эти грибочки мне присылали, люди собирали и готовили, им понравилось. Поэтому полностью съедобный весенний грибок, очень красиво выглядит», — рассказал грибник.

Следующим даром леса стали вешенки.

«Смотрите, полностью хороший грибок, свежий, представляете? В апреле появилась вешенка. Как приятно видеть грибы, которые не остались после морозов, а именно свежие появились», — поделился Сергей.

Мы также посмотрели, чем в апреле похвалились белорусы в группе Вконтакте «Грибы Беларуси 2023».

В начале апреля в Бобруйске женщина во время «разведки в лесу» нашла сморчки и саркосцифу (которой в этом году «на удивление много»). Она поделилась видео на своем Yotube-канале.

«Ах, какая прелесть, посмотрите. Я нашла его! Да большой какой! Сморчки пошли!», — восхитилась она.

Растущие «шапочки», женщина позже нашла и в воде.

Ранее Телеграф писал, какие еще грибы можно найти в Беларуси весной, и стоит ли их есть.

Когда в Беларуси пойдут первые грибы? Уже. А есть их можно?