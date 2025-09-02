«Уже не переживаем» — Чергинец ответил, готова ли «Белавиа» возобновить полёты в ЕС

Опубликовано: 02.09.2025 11:53 , Обновлено: 08.09.2025

Генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец подробно прокомментировал перспективы возобновления полётов в страны ЕС, назвав текущую ситуацию «безнадёжной». По его словам, у авиакомпании сейчас нет «абсолютно никаких планов» по этому направлению.

Чергинец признался, что вопросы о возвращении в Европу ему задают «с регулярностью раз в два дня». Он заявил, что перевозчик по-прежнему хочет летать в европейские столицы, но вина за прекращение авиасообщения, по его мнению, лежит не на белорусской стороне.

На вопрос о том, готов ли белорусский авиаперевозчик восстановить сообщение с Европой, если теоретически завтра будут сняты санкции, руководитель ответил так:

«Хотим ли вернуться в Париж, Рим или в Барселону? Да, хотим. Полёты прекращены не по нашей вине или желанию. Вопрос совершенно к другой стороне, к другим странам. Почему они это сделали? Пусть сами себе попробуют объяснить», — заявил глава «Белавиа» в интервью Sputnik.

Он добавил, что в компании «уже давно не переживают по поводу Европы», потому что нашли замену этому рынку. По мнению Чергинца, и скорого изменения позиции Брюсселя ждать не стоит.

«Я не верю, что в ближайшее время в Брюсселе, в штаб-квартире Европейской комиссии, поменяют своё мнение. Мне кажется, это безнадёжно. Пока. Наверное, когда-то у этих людей чувство здравого смысла возобладает — тогда и будем рассматривать возможность возврата к полётам в страны ЕС», — заключил он.

Напомним, белорусская авиакомпания лишилась возможности выполнять рейсы в страны ЕС и пролетать над их территорией с весны-лета 2021 года. Санкции были введены после инцидента с посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Куда вместо?

Основной упор «Белавиа» сделала на освоение дальних азиатских направлений.

Вьетнам : Чартерные рейсы на остров Фукуок стартуют уже с 12 октября. В планах сделать маршрут регулярным. Также в летний сезон будут летать в Нячанг.

: Чартерные рейсы на остров Фукуок стартуют уже с 12 октября. В планах сделать маршрут регулярным. Также в летний сезон будут летать в Нячанг. Таиланд : Ведутся переговоры о запуске рейсов. Рассматриваются два аэропорта: Утапао (рядом с Паттайей) и Пхукет.

: Ведутся переговоры о запуске рейсов. Рассматриваются два аэропорта: Утапао (рядом с Паттайей) и Пхукет. Шри-Ланка : Компания планирует запустить еженедельный регулярный рейс. Ориентировочные сроки — ноябрь-декабрь 2025 года.

Чергинец уверен, что прямые рейсы из Минска увеличат турпоток в эти страны в разы. По его словам, все эти направления, кроме Шри-Ланки, предполагают около 10 часов полёта.

«Белавиа» объявила о запуске прямого рейса из Минска к Южно-Китайскому морю

Что насчёт Кубы и Мальдив?

В авиакомпании также «реально рассматривают» и «мечтают» о таких направлениях, как Сейшелы, Мальдивы, Доминикана и Куба. По поводу последнего направления Чергинец заявил, что сейчас туда невозможно добраться без дозаправки из-за «текущей геополитической ситуации».

«Любая посадка — это ещё минимум 30% к стоимости билета», — заверил Чергинец. Аналогичная проблема и с Венесуэлой. Полёты в Кению пока не рассматриваются из-за сомнений в спросе, а вот у Саудовской Аравии «есть потенциал».

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Почему «Белавиа» не летает из Гродно?

Чергинец подтвердил, что аэропорт Гродно — единственный областной центр, откуда компания не выполняет рейсы. Причина, по его словам, — техническое состояние взлетно-посадочной полосы.

«Из Гродно будем летать только в том случае, если местный аэропорт будет приведён в надлежащее состояние. <…> Выполнять оттуда полёты нет технической возможности. Аэропорт не готов», — заявил гендиректор.

При этом он признал, что спрос на рейсы из Гродно в Москву и Санкт-Петербург очень большой, и заверил, что как только инфраструктуру починят, «сразу полетим».

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