«Белавиа» объявила о запуске прямого рейса из Минска к Южно-Китайскому морю

Опубликовано: 17.07.2025 17:32 , Обновлено: 02.09.2025

Авиакомпания «Белавиа» объявила об открытии нового прямого рейса из Минска на китайский курортный остров Хайнань. Полёты по маршруту Минск — Санья должны стартовать 8 октября 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейсы будут выполняться один раз в неделю по средам на широкофюзеляжном самолёте Airbus A330-200.

Санья, по их утверждению, является одним из главных туристических центров острова, который известен своим тропическим климатом и пляжами Южно-Китайского моря. [link href=“https://yandex.by/maps/org/mezhdunarodny_aeroport_sanya_feniks/170504797107/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Международный аэропорт Санья Феникс [/link][link href=“https://yandex.by/maps/20966/sanya/category/airport/184108111/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 14px;”] Аэропорт в Санье [/link] Embedded content

По расписанию, вылет из Минска — в 04:40 утра, прибытие в международный аэропорт Саньи «Феникс» — в 20:00 того же дня. Обратный рейс из Саньи запланирован на 22:00 с прибытием в Минск в 04:20 следующего дня. Время указано по местному времени аэропортов. Разница с минским временем — плюс 5 часов.

«Белавиа» уже открыла продажу билетов. На момент публикации минимальная стоимость перелёта в одну сторону составляла 1324,5 рубля. Билеты по тарифу туда-обратно можно приобрести по цене от 2162,3 рубля.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что флот национального перевозчика недавно пополнился тремя широкофюзеляжными самолётами Airbus.

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