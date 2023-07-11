«Спешите, пока молодые» - Где в Беларуси пошли маслята, а где в лесу «пустыня»?

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Опубликовано: 11.07.2023 07:23 , Обновлено: 11.07.2023

В Беларуси пошли в рост молодые маслята. Фотографиями содержимого своих корзинок в соцсетях в минувшие выходные поделились грибники из разных районов страны. Посмотрели, где время в лесу будет потрачено не зря, а где, по словам самих грибников, в «лесу – пустыня».

«Друзья, спешу сообщить, что в Беларуси пошли в рост грибы маслята. Ещё пару дней, и они станут постоянными. То есть червивыми», - рассказал автор youtube-канала «Грибные войска Беларуси».

«Спешите, пока молодые», - добавил он и наглядно продемонстрировал, как цветёт грибница маслят.

В одноименном паблике ВКонтакте пользователи также поделились фотографиями своих «уловов», среди которых были и молодые зернистые маслята. В частности, эти грибы в выходные собирали в Воложинском районе на Ислочи (Минская область).

Удалось собрать маслят грибникам в Столбцовском и Копыльском районе Минской области.

Фотографиями первых маслят поделились грибники, которые прочёсывали лес в минувшие выходные в районе Нарочи.

На приличную полянку с маслятами набрели грибники в Витебском районе, но признались, что такая удача их ждала лишь в одном месте.

«Наверное, это мой рай», - так прокомментировала свою удачную находку автор видео.

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А вот по словам другого грибника с Витебского района в лесу в минувшие выходные была «пустыня». «Только в овраге единичные экземпляры повстречались», - сообщил он и поделился фотографиями обгрызенных лисичек и скромных единичных подберёзовиков.

А вот в Борисовском районе, по словам грибников, «пусто, от слова совсем, даже возле болот». Жаловались на сухой лес и грибники из Могилёвской области. «Грибов почти нет, если попадаются, то все червивые», - рассказали они.

Аналогичная ситуация, по словам пользователей соцсетей, складывалась в выходные в Бобруйске.

«Взрослых боровиков пока нет. Грибница цветёт. Лес просит дождя», - отметила Маша Никитко, выложившая фотографии найденных боровиков. При этом червивость боровиков, по её словам, составляет 100%. «Ножки червивые у всех, со шляпками ситуация получше», - пояснила она.

Отметим, что несмотря на дождливую погоду, во всех областях Беларуси в настоящее время действуют ограничения на посещение лесов, которые необходимо учитывать любителям “тихой охоты”.

Согласно официальной карте Министерства лесного хозяйства, по состоянию на 11 июля, ограничения действуют в общей сложности в 97 районах страны. Три области – Брестская, Гродненская и Минская – полностью «пожелтели» на карте, то есть за грибами и ягодами сходить в лес можно, но с соблюдением определённых правил (запрещено разводить костры, использовать открытый огонь и въезжать в лесные массивы на транспортных средствах).

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

За нарушение этих правил, как ранее сообщал Телеграф, белорусам грозят штрафы. Ловить нарушителей сотрудникам лесхозов помогают, в том числе, новаторские технические средства - квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки.

В белорусских лесах появились «кочующие» фотоловушки. Кого ловят и за что?