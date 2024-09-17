«Некогда проводить уроки» - Белорусский педагог поделилась в TikTok, почему молодые учителя «массово увольняются» из школ. Коллеги ответили

📷 Фото

Опубликовано: 17.09.2024 14:21 , Обновлено: 17.09.2024

Белорусская учительница опубликовала в TikTok ролик, где поделилась своим мнением о том, почему молодые учителя «массово увольняются» из школ. По словам девушки, школьным учителем она работает уже 4 год. В комментариях под видео многие коллеги поддержали автора видео, однако, нашлись и те, у кого возникли к ней вопросы.

Автор ролика отметила, что на учителя «взвалили контроль всего» и «всю бумажную работу, которая только может быть». Второй из причин, по словам автора ролика, является то, что работа в свободное время стала нормой.

«Для всех стало нормой написать вечером «сдать срочно до 9 утра». Как будто бы так и надо, что учитель работает и до работы, и после. И это я не говорю про конспекты, наглядности и проверку тетрадей», - выразила мнение автор видео.

«Все знают обязанности учителя, но никто не знает его прав. Мы ничего не можем сделать с ребенком, который срывает уроки, не дает учиться другим. Вся надежда на администрацию. Хорошо, если попадется хорошая», - отметила учительница.

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok

Фото: @fedarovich.anastasiya/TikTok













При этом, по её словам, с каждым годом бумажной работы становится все больше. «Иногда ловлю себя на мысли, что мне некогда проводить уроки, надо заполнить/сдать/написать/подойти», - заявила автор ролика.

В свою очередь в комментариях под видео многие поддержали автора. «Отработаю этот год максимум и буду уходить, это мой четвёртый год в школе. Я просто хочу приходить домой и не продолжать работу», - написал один из комментаторов.

«Работаю 35-й год. Каждый сентябрь это катастрофа. Но такой как в этом году - ещё не помню. Просто до боли - хочется все бросить. Иногда просто выть хочется. По 6 часов в школе, и потом ещё 7-8 часов», - написала другая пользовательница TikTok.

«Работаю учителем 2 неделю, хочется уволиться», - признался еще один зритель.

Впрочем, среди множества комментариев, коих под видео набралось уже больше 1600, нашлись и те, кто задался резонным вопросом: “А когда вы шли учиться на учителя, вы всего этого не знали?”

“Безусловно трудности есть, но молодые учителя это вчерашние выпускники, которые всё это видели вокруг себя в школе, ну и зачем выбрали эту профессию?” - спросила одна из зрительниц.

“На любой работе есть минусы, от которых ты можешь перегореть и уволиться. Надо научится любить это”, - дала совет молодым специалистам другая пользовательница соцсети.

В Минобразования заявили, что 75% педагогов после отработки остаются в своей первой школе

В свою очередь министр образования Андрей Иванец сообщал в конце марта, что «на сегодняшний день в целом по республике закрепляемость педагогов превышает 75%».

«Это хорошая цифра, это говорит, что фактически три четверти ребят приходят на рабочее место, и они остаются потом там работать», - заявил глава Минобразования.

По словам министра, оставшиеся 25% не уходят из профессии, а просто переходят «в другое учреждение образования и продолжают свою профессиональную деятельность».

Еще ранее Андрей Иванец говорил, что для закрепления молодых специалистов принимается большое количество мер.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минобразования предложили для каждого молодого учителя разработать «дорожную карту». Что должна представлять из себя эта карта, в ведомстве не уточнили. Отметили лишь, что для молодых специалистов есть два стимула закрепления — обеспеченность жильем и заработная плата.

Новость Телеграф

А в начале года в том же TikTok появилось видео, на котором 19-летняя учительница, только окончившая обучение, похвасталась своей зарплатой на первом месте работы. По её словам, за январь она получила 1600 рублей и продемонстрировала фрагменты своего расчетного листа.

«Малая зарплата? Да нет, нифига» – Учительница начальных классов из Гродно рассказала, как зарабатывает 1600 рублей