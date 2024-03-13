Белорусы поделились видео мартовского снега, а синоптики рассказали, когда вернётся весна и +15°С

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Опубликовано: 13.03.2024 11:59 , Обновлено: 13.03.2024

Утром в среду, 13 марта, многих белорусов неприятно удивила "внезапно вернувшаяся зима": соцсети наводнили фото и видео заснеженных дворов, улиц, авто. Впрочем, совсем скоро, по прогнозам синоптиков, в Беларусь вернётся настоящая весна, а кое-где воздух прогреется до +15°С.

“Природа решила пошалить”

“Проснулась, а тут снежок… ” С такими словами, судя по соцсетям, проснулись многие белорусы. Пользователи TikTok сообщили, что мартовский снег ночью и утром выпал в Минске, Бобруйске, Молодечно. Во многих случаях он успел растаять буквально за пару часов, однако это не помешало интернет-пользователям посетовать на то, что “природа решила пошалить” и как-то “нежданно мартануло”.

Согласно данным метеорадаров, больше всего снега выпало к северо-западу от Минска: в районе Вилейки санежный покров достиг 4 см.

Когда белорусам ждать погожего марта?

Впрочем, уже с четверга, 14 марта, по прогнозам синоптиков, природа напомнит белорусам, что за окном уже всё-таки весна.

“В четверг, пятницу и первую половину дня субботы на территории Беларуси установится весенняя погожая погода. Мы будем находиться на западной периферии антициклона “В”, по которой в наш регион будет поступать тёплый воздух с юга”, сообщил телеграм-канал о погоде “Надвор’е”.

Этот прогноз согласуется и с данным Белгидромета. Там сообщили, что в четверг, 14 марта , в большинстве регионов страны осадков не будет, хотя ночью и утром местами возможны слабые туманы. Ночью по стране будет от -4°С до +2°С, а днём уже нигде не ожидается минусовой температуры - от +5°С до +11°С.

Ближе к выходным, по словам белорусских синоптиков, запад и северо-запад Беларуси окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела, который, как ожидается, будет смещаться с территории Западной Европы.

На пятницу, 15 марта , синоптики спрогнозировали сухую погоду, ночную температуру в диапазоне -5..+2°С, а дневную - от +7°С до +13°С. В субботу, 16 марта , согласно их прогнозу, будет ещё теплее: ночью -3..+4°С, днём - от +8°С до +15°С . Впрочем, без осадков в выходные, судя по всему, не обойтись - кратковременные дожди в субботу синоптики пообещали жителям отдельных районов на западе и северо-западе Беларуси.

Напомним, уже 1 марта жительница Гродненской области опубликовала видео в TikTok, где показала, первые побеги, которые выросли у нее на огороде к началу весны.

Пора на дачи? Белоруска показала, что уже взошло к 1 марта на огороде