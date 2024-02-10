"У нас нет куска хлеба" — Работники белорусского комбината пожаловались, что "более 5 месяцев" не получают зарплату

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2024 09:20 , Обновлено: 10.02.2024

В Минске работники ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" заявили, что "более пяти месяцев не получают заработную плату". Они записали обращение к Александру Лукашенко с просьбой "разрешить ситуацию".

Видео появилось в социальной сети TikTok 9 февраля 2024 года.

“Более пяти месяцев мы не получаем заработную плату — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Уже февраль — мы не получаем заработную плату”, — сказала одна из работниц на видео.

[obnovleno_b]В Минтруда в субботу, 10 февраля, отреагировали на ситуацию на частном рыбзаводе своим видеообращением.

В Минтруда ответили на обращение работниц рыбзавода в Минске, которые жаловались на полгода без зарплаты

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По словам сотрудников комбината, “работы нет, с 8-го января — простой”.

“Мы не работаем, мы не зарабатываем, у нас нет куска хлеба. Помогите разрешить нашу ситуацию”, — попросили они на видео.

Также работники комбината утверждают, что жаловались в прокуратуру и уже писали письмо Александру Лукашенко, “уже пошли повторные письма”.

“Платить квартплату нам нечем, жить нам не на что. В магазин я не могу пойти, потому что мне не за что купить элементарно даже хлеба. Вот как жить в данной ситуации?”, — задала вопрос еще одна женщина.

Кто-то объяснил, что “ходит в ломбарды, сдает свое золото”, потому что “надо как-то прожить”.

“Пишем заявление на увольнение, но нас не увольняют и говорят, что если мы уйдем, то нам вообще ничего не выплатят”, — добавили сотрудники.

В комментариях некоторые люди написали, что “думали, уже такого нет в Беларуси”. Другие посоветовали обратится в суд или даже на телевидение. Многие посочувствовали и оставили комментарий для продвижения видео.

[info_b]Власти публично пока не комментировали информацию.[/info_b]

Кстати, ранее уже был случай жалобы через TikTok и Министерство здравоохранения оперативно отправило комиссию для расследования ситуации.

Спецкомиссия Минздрава срочно просмотрела записи видеонаблюдения и опросила врачей в Солигорской больнице. Что произошло?