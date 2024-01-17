Спецкомиссия Минздрава срочно просмотрела записи видеонаблюдения и опросила врачей в Солигорской больнице. Что произошло?
В Солигорской центральной районной больнице в настоящее время проводится министерская проверка. Как сообщили вечером 16 января в Минздраве, в рамках работы "специальной комиссии для оценки качества оказания медицинской помощи" специалисты из Минска уже провели опрос сотрудников местного роддома, дежурных врачей, изучили медицинскую документацию и записи системы видеонаблюдения.
Поводом для проверки, организованной в Солигорской больнице, как следует из заявления пресс-службы ведомства, по личному приказу министра здравоохранения, стало обращение одной неназванной пациентки. Она пожаловалась на некую “ситуацию” в одной из социальных сетей. Подробности инцидента в ведомстве не рассказали.
По информации Минздрава, проанализировать произошедшее поручили спецкомиссии, которую возглавила заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ “Мать и дитя” Елена Гошкевич. Кроме того, глава ведомства направил в Солигорск “для оценки ситуации на месте” своего заместителя Юрия Горбича. Также в состав спецкомиссии вошли высококвалифицированные специалисты Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) “Мать и дитя”, акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и представители кафедр Белорусского государственного медуниверситета.
“Задача специалистов, вошедших в состав комиссии Министерства здравоохранения, оценить все этапы оказания медицинской помощи женщине”, - пояснили в Минздраве.
Тем временем, в соцсети TikTok 16 января появилось публичное обращение белоруски, которая, по её словам, пострадала от “халатного обращения” врачей Солигорского роддома. В своём обращении, адресованном президенту Беларуси Александру Лукашенко, женщина обвинила конкретных врачей больницы в “полном отсутствии врачебной этики”, “человечности и уважения”, в результате чего, по её словам, пострадал её новорождённый ребёнок.
[link href=“https://www.tiktok.com/@daria_ignatsenia?refer=embed” title=“@daria_ignatsenia” target=“_blank” rel=“noopener”] @daria_ignatsenia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“обращениекпрезидентубеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #обращениекпрезидентубеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“спаситесына” target=“_blank” rel=“noopener”] #спаситесына [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C?refer=embed” title=“помощь” target=“_blank” rel=“noopener”] #помощь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“репост” target=“_blank” rel=“noopener”] #репост [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7324319003537623813?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Daria_Ignatsenia” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Daria_Ignatsenia [/link]
По версии женщины, поступив в роддом на плановую госпитализацию в начале января, врачи, невзирая на её состояние и отсутствие родовой деятельности, отказывались делать ей кесарево сечение, доведя ситуацию до критической. В результате ребёнок при рождении получил родовую травму и “тяжелейшую степень асфиксии”, из-за чего теперь находится в детской реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
В своём обращении женщина попросила снять записи с камер видеонаблюдения в родовой и предродовой палаты и “наказать виновных на уровне президентской проверки”.
[info_b]Отметим, что пока не ясно, связана ли проверка спецкомиссии Минздрава с данным обращением или поводом стало обращение какой-то другой пациентки. [/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова в декабре 2023 года на совещании по вопросам оказания медицинской помощи и проведения ранней диагностики онкозаболеваний рассказала о том, что делать белорусам, если они не могут получить качественную медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах и поручила сделать в Минске “показательное здравоохранение, которое потом можно будет распространять на все регионы нашей страны”.
Кочанова поручила сделать в Минске «показательное здравоохранение». Что это такое?