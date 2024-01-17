Спецкомиссия Минздрава срочно просмотрела записи видеонаблюдения и опросила врачей в Солигорской больнице. Что произошло?

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Опубликовано: 17.01.2024 07:47 , Обновлено: 17.01.2024

В Солигорской центральной районной больнице в настоящее время проводится министерская проверка. Как сообщили вечером 16 января в Минздраве, в рамках работы "специальной комиссии для оценки качества оказания медицинской помощи" специалисты из Минска уже провели опрос сотрудников местного роддома, дежурных врачей, изучили медицинскую документацию и записи системы видеонаблюдения.

Поводом для проверки, организованной в Солигорской больнице, как следует из заявления пресс-службы ведомства, по личному приказу министра здравоохранения, стало обращение одной неназванной пациентки. Она пожаловалась на некую “ситуацию” в одной из социальных сетей. Подробности инцидента в ведомстве не рассказали.

По информации Минздрава, проанализировать произошедшее поручили спецкомиссии, которую возглавила заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ “Мать и дитя” Елена Гошкевич. Кроме того, глава ведомства направил в Солигорск “для оценки ситуации на месте” своего заместителя Юрия Горбича. Также в состав спецкомиссии вошли высококвалифицированные специалисты Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) “Мать и дитя”, акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи и представители кафедр Белорусского государственного медуниверситета.

“Задача специалистов, вошедших в состав комиссии Министерства здравоохранения, оценить все этапы оказания медицинской помощи женщине”, - пояснили в Минздраве.

Тем временем, в соцсети TikTok 16 января появилось публичное обращение белоруски, которая, по её словам, пострадала от “халатного обращения” врачей Солигорского роддома. В своём обращении, адресованном президенту Беларуси Александру Лукашенко, женщина обвинила конкретных врачей больницы в “полном отсутствии врачебной этики”, “человечности и уважения”, в результате чего, по её словам, пострадал её новорождённый ребёнок.

По версии женщины, поступив в роддом на плановую госпитализацию в начале января, врачи, невзирая на её состояние и отсутствие родовой деятельности, отказывались делать ей кесарево сечение, доведя ситуацию до критической. В результате ребёнок при рождении получил родовую травму и “тяжелейшую степень асфиксии”, из-за чего теперь находится в детской реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В своём обращении женщина попросила снять записи с камер видеонаблюдения в родовой и предродовой палаты и “наказать виновных на уровне президентской проверки”.

[info_b]Отметим, что пока не ясно, связана ли проверка спецкомиссии Минздрава с данным обращением или поводом стало обращение какой-то другой пациентки. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова в декабре 2023 года на совещании по вопросам оказания медицинской помощи и проведения ранней диагностики онкозаболеваний рассказала о том, что делать белорусам, если они не могут получить качественную медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах и поручила сделать в Минске “показательное здравоохранение, которое потом можно будет распространять на все регионы нашей страны”.

Кочанова поручила сделать в Минске «показательное здравоохранение». Что это такое?