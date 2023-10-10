"Надо очень быстро" - Кочанова предложила удержать белорусов в строительстве песнями и концертами. Но не только

Опубликовано: 10.10.2023 09:29 , Обновлено: 10.10.2023

Председатель Совета Республики (СР) Наталья Кочанова на заседании 11-й сессии призвала чиновников "оперативно" предлагать способы, как "закрепить" белорусов в строительной отрасли. Сама она тоже посоветовала несколько методов ещё из советских времен.

“Возможно, надо строить самим жилье. Что нам сегодня мешает выделить участок земли для строительной организации, чтобы закрепить там кадры. Мы вас поддерживаем в этом вопросе”, - заявила она.

Также Наталья Кочанова рассказала, что нельзя отменять “моральный стимул в этой работе”. “Неспроста в советское время и потом — были песни, концерты, поддержка людей, чествование, награды, в средствах массовой информации писали о лучших работниках, работающих в отрасли. Это все немаловажно”, - считает она.

Наталья Кочанова потребовала от главы Минстройархитектуры, чтобы тот как можно быстрее придумал, как остановить отток кадров из строительной отрасли. “Мы готовы поддержать вас, рассмотреть любые ваши предложения по закреплению кадров в строительной отрасли. Но это надо делать очень быстро. На годы это растягивать нельзя”, - потребовала глава СР.

“Что касается образовательного процесса. Прежде всего надо посмотреть как работают наши проектные организации, какие перед ними стоят задачи. Ведь объект без проектировщиков не построишь. Важно, чтобы строители с высшим строительным образованием хотели прийти работать в строительной отрасли, а не, получив образование, уходили в другие направления деятельности”, - заявила Кочанова.

Ранее Телеграф сообщил, что Анастасия Лузгина, научный сотрудник BEROC, представила результаты исследования миграции из Беларуси в страны ЕС. Экономист рассказала, сколько белорусов покинули страну в последние годы.

Нередко, среди уехавших встречаются и строители. Наряду с белорусскими дальнобойщиками, представители строительной отрасли не очень страдают из-за языкового барьера и выбирают для работы соседние страны, такие как Польша, Литва и даже западную Европу.

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