У кого из белорусов могут забрать дачи, а кому отключить свет? Юристы рассказали, что изменилось в 2024 году

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Опубликовано: 16.01.2024 12:23 , Обновлено: 16.01.2024

Юрисконсульт ООО «Юридическая группа Бюро 24» Лидия Ломоносова рассказала, какие перемены ждут членов садовых товариществ в 2024 году в связи со вступлением в силу указа №155 «О садовых товариществах». Поменялись условия оплаты за коммунальные услуги, а ещё появилась возможность изымать дома и участки.

У кого могут забрать участок и снести дом?

В соответствии с указом, члены садовых товариществ обязаны зарегистрировать право на земельный участок и оформить правоудостоверяющие документы (если их нет) в течение трех лет после вступления в силу указа. Если это проигнорировать – земельный участок могут изъять.

Новый документ закрепил порядок действий с бесхозяйными садовыми домиками. Правда, они могут быть признанными таковыми только решением суда. Если признаны бесхозяйными, находятся в аварийном состоянии или грозят обвалом, они могут быть снесены. Тут уже – по решению местного исполнительного и распорядительного органа.

Садовые домики и земельные участки, признанные бесхозяйными, или которые долго не эксплуатируются, теперь могут быть изъяты и проданы по результатам аукционов.

К слову, бесхозяйным может быть принят как целый садовый домик, так и доля в праве на него.

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[info_b]Необходимо уведомлять правление об изменении своих паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания), почтового адреса, номера телефона и иных контактных данных в месячный срок с даты таких изменений.[/info_b]

Кому могут отключить электроэнергию и воду

В указе появилась возможность отключения света и воды членам садовых товариществ. Такое решение вправе принять правление в следующих случаях:

несвоевременная оплата взносов и иных платежей (в течение двух месяцев подряд со дня наступления срока уплаты);

непринятие членом садового товарищества мер по устранению аварийной ситуации, создаваемой владельцем земельного участка или садового домика;

систематический (два и более раза подряд) недопуск в согласованное время членов правления/обслуживающих специалистов к объектам общего пользования товарищества, расположенным на земельном участке члена садового товарищества, а также для снятия показаний приборов учета расхода электрической энергии, газа и воды.

Если член садового товарищества не принял меры по устранению аварийной ситуации, правление обязано вынести предупреждение в письменном виде, в котором будет указан срок устранения (минимальный – 15 календарных дней).

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