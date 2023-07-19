У кого из белорусов могут забрать дачу? На оформление участка дали 3 года

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Опубликовано: 19.07.2023 11:59 , Обновлено: 19.07.2023

Белорусам дали три года на оформление земельных участков в садоводческих товариществах. У тех, кто не сможет доказать свои права на дачный участок и не успеет оформить все документы, местные исполкомы смогут попросту отбирать участки. Это предусмотрено указом №155 "О садоводческих товариществах", который недавно подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Разобрались, что нужно сделать белорусским дачникам, чтобы этого избежать.

Кого коснётся?

Данное положение касается тех белорусов, которым земельные участки для коллективного садоводства были выделены ещё до вступления в силу президентского указа, а также тех, кто ранее законно приобрёл участок в садоводческом товариществе, но по каким-то причинам не зарегистрировал свои права на него в установленном законом порядке.

Исправить этот недочёт и оформить все правоудостоверяющие документы владельцы таких участков обязаны в течение трех лет со дня вступления в силу президентского указа. Поскольку документ вступит в силу 2 декабря 2023 года, следовательно, успеть оформить дачный участок белорусы должны до 2 декабря 2026 года .

В документе чётко прописано, что до этого срока использование земельных участков без соответствующих документов не будет считаться “самовольным занятием”, поэтому привлечь к ответственности и отобрать участок как “самозахваченный” у владельца не смогут.

Что будет после 2 декабря 2026 года ?

Однако, по истечении трёхлетнего срока всё изменится: местные исполнительные и распорядительные органы получат право изымать дачные участки. Для этого как минимум раз в три года будут проводить инвентаризацию земельных участков, отданных под коллективное садоводство.

После выявления земельных участков, на которые отсутствуют правоудостоверяющие документы, их владельцам исполкомы обязаны будут в течение трех месяцев направить официальное предписание. Дачникам дадут ещё один месяц , чтобы обратиться в исполкомы или территориальные организации по госрегистрации недвижимого имущества с заявлением на оформление документов на участок. Если же гражданин проигнорирует предписание властей, это будет рассматриваться как основание для изъятия участка в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

Ранее Телеграф рассказывал, какие ещё важные новшества для белорусских дачников предусматривает указ “О садоводческих товариществах”. Они коснутся, в частности, членских взносов, вопросов энергетической инфраструктуры и продажи выморочного имущества с аукциона.

Белорусских дачников решили регулировать по-новому. Что в новом указе, кроме членских взносов?