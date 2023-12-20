Нужно ли будет дачникам платить за реконструкцию сетей? В Белэнерго рассказали о нововведениях с декабря 2023 года

Опубликовано: 20.12.2023 19:03 , Обновлено: 20.12.2023

Энергоснабжающие организации республики примут на свой баланс все высоковольтные электросети Беларуси по заявлениям садовых товариществ. Об этом заявил первый заместитель гендиректора ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд в интервью БелТА. И рассказал, что будут делать с низковольтными.

В отношений низковольтных сетей, которые проходят по дачным аллеям и снабжают электричеством дачные домики, стоит вопрос о реконструкции, которая, по словам Павла Дрозда, должна быть выполнена за счет средств членов садоводческих товариществ .

«Садоводческие товарищества должны в соответствии с нашей памяткой привести сети в соответствие с требованиями нормативных документов», – подчеркнул Дрозд.

Прием электросетей от садоводческих товариществ на баланс энергетиков стартовал в начале декабря, когда в Беларуси вступил в силу указ президента «О садоводческих товариществах».

Что придется сделать дачникам? Купить новые современные счетчики, которые будут установлены на столбы возле дач, при необходимости заменить старые столбы и провода. Помимо приборов учета электроэнергии на каждого хозяина, нужны еще счетчики для объектов общего пользования товарищества. Это могут быть водонапорные башни, которые качают воду в дачные дома и на участки, или сторожки. Кроме того, передачу сетей должно одобрить общее собрание членов садоводческого товарищества.

Ранее Телеграф писал, что белорусам дали три года на оформление земельных участков в садоводческих товариществах. У тех, кто не сможет доказать свои права на дачный участок и не успеет оформить все документы, местные исполкомы смогут попросту отбирать участки. Это предусмотрено указом №155 “О садоводческих товариществах”, который подписал президент. Разобрались, что нужно сделать белорусским дачникам, чтобы этого избежать.

У кого из белорусов могут забрать дачу? На оформление участка дали 3 года