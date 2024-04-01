Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты из Минска в Стамбул

Опубликовано: 01.04.2024 18:29 , Обновлено: 01.04.2024

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines 1 апреля приняла решение об отмене полетной программы из Минска в Стамбул. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций Беларуси со ссылкой на туроператора Pegas Touristik Belarus.

По информации компании, все забронированные рейсы будут аннулированы. Однако всех туристов пообещали вывезти, “организационные вопросы в данное время решаются”.

Как сообщили в Pegas Touristik Belarus, часть туристов из Стамбула уже вывезли, еще часть - вывозят. В этом участвуют другие авиакомпании - «Белавиа», Azur Air, «Аэрофлот» и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что борт Southwind Airlines, который вылетел из Минска около 15:55 30 марта, изменил обычный маршрут до Стамбула. Раньше он проходил через воздушное пространство стран Европейского союза (ЕС), однако из-за введенного запрета для Southwind Airlines летать через ЕС несколько рейсов компания отменила или отложила, в том числе и этот.

По итогу самолет летел другим маршрутом - через Россию, Казахстан и Грузию.

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Напомним, причиной запрета для Southwind Airlines на использование воздушного пространства стран ЕС турецкое издание Turizm Guncel назвало “связи” компании с Россией.

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